تكريم ((رويال البحرين)) خلال قرعة كأس جلالة الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كرم نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة الشركات الراعية لقرعة كأس جلالة الملك المعظم للموسم الرياضي 2024-2025 تقديرا لجهودها في رعاية الحدث الرياضي الكبير.
وتم تكريم مستشفى رويال البحرين على هامش حفل قرعة كأس جلالة الملك، وذلك لدعمه الطبي الكامل لأنشطة اتحاد الكرة، ليكون ضمن الشركاء الاستراتيجيين هذا الموسم.
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