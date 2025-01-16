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تكريم ((رويال البحرين)) خلال قرعة كأس جلالة الملك

1/16/2025 9:04:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كرم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الشركات‭ ‬الراعية‭ ‬لقرعة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهودها‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭.‬

وتم‭ ‬تكريم‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعمه‭ ‬الطبي‭ ‬الكامل‭ ‬لأنشطة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة،‭ ‬ليكون‭ ‬ضمن‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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