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منتخبنا في مواجهة مصر بقمة عربية مونديالية

1/16/2025 9:04:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يستعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المصري،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كرواتيا،‭ ‬الدنمارك،‭ ‬والنرويج‭. ‬وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬زغرب،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬نقلها‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬الكأس‭ ‬والكويت‭ ‬الرياضية‭.‬

ورغم‭ ‬الغيابات‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬منتخبنا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحاربين‮»‬‭ ‬يدخلون‭ ‬البطولة‭ ‬بجيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق‭ ‬العالمية‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬مشرّف‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية،‭ ‬وصاحب‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبتها‭ ‬وأهميتها‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بخسارة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكرواتي،‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور،‭ ‬بنتيجة‭ (‬36-22‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬نجح‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأرجنتيني‭. ‬وبهذه‭ ‬النتائج،‭ ‬يحتل‭ ‬منتخبنا‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬وكرواتيا‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وتشهد‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬غياب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬وأحمد‭ ‬جلال‭.‬

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