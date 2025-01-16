منتخبنا في مواجهة مصر بقمة عربية مونديالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد لخوض مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها التاسعة والعشرين، التي تستضيفها كل من كرواتيا، الدنمارك، والنرويج. وستقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي على صالة مدينة زغرب، حيث سيتم نقلها عبر قنوات الكأس والكويت الرياضية.
ورغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها منتخبنا بسبب الإصابات، إلا أن «المحاربين» يدخلون البطولة بجيل جديد من المواهب الشابة، التي تسعى للاستفادة من الاحتكاك مع أقوى الفرق العالمية وتقديم أداء مشرّف أمام المنتخب المصري. وتأتي هذه المواجهة أمام أحد أبرز المنتخبات العربية والإفريقية، وصاحب سجل حافل في البطولات العالمية، ما يزيد من صعوبتها وأهميتها.
وكان منتخبنا قد استهل مشواره في البطولة بخسارة أمام المنتخب الكرواتي، صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة (36-22)، بينما نجح المنتخب المصري في تحقيق فوز مهم على نظيره الأرجنتيني. وبهذه النتائج، يحتل منتخبنا المركز الأخير في المجموعة الثامنة إلى جانب الأرجنتين دون نقاط، في حين يتصدر المنتخب المصري وكرواتيا الترتيب برصيد نقطتين لكل منهما.
وتشهد قائمة منتخبنا غياب عدد من الأسماء البارزة، من بينهم قائد المنتخب حسين الصياد، أحمد المقابي، حسن مدن، وأحمد جلال.
MENAFN16012025000055011008ID1109099630
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.