بطولة ((بابكو إنرجيز)) البحرين للجولف تقدم برنامجا متكاملا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تقدم‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬برنامجاً‭ ‬متكاملاً‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المرافقة،‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬تنافس‭ ‬بين‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬وإنما‭ ‬أيضاً‭ ‬احتفالية‭ ‬مليئة‭ ‬بالمتعة‭ ‬للجميع‭ ‬والتجارب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭.‬

وستفتح‭ ‬قرية‭ ‬البطولة‭ ‬أبوابها‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬مساءً‭ ‬يومياً‭ ‬بين‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭ ‬فبراير،‭ ‬وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬شيقة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬البارز‭ ‬خارج‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف،‭ ‬مصممة‭ ‬للترفيه‭ ‬عن‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والعائلات‭ ‬والمشجعين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭.‬

المتعة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة

لن‭ ‬يقتصر‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تقضيه‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف،‭ ‬وإنما‭ ‬ستقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المسلية‭ ‬للزوار‭ ‬صغار‭ ‬السن‭. ‬ستوفر‭ ‬منطقة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأطفال‭ ‬والقابلة‭ ‬للنفخ‭ ‬موقعاً‭ ‬مثالياً‭ ‬لساعات‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬المرح،‭ ‬بينما‭ ‬يسمح‭ ‬ملعب‭ ‬الميني‭ ‬جولف‭ ‬للصغار‭ ‬والكبار‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭.‬

تسوق،‭ ‬أبدع‭ ‬واستكشف

اكتشف‭ ‬كنوزاً‭ ‬فريدة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية،‭ ‬أو‭ ‬التقط‭ ‬صوراً‭ ‬تذكارية‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬وكشك‭ ‬الصور‭ ‬المتطور‭ ‬المزود‭ ‬بتقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وللحصول‭ ‬على‭ ‬لمسة‭ ‬فنية،‭ ‬يمكن‭ ‬للزوار‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمنطقة‭ ‬الفنون‭ ‬أو‭ ‬عيش‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬القهوة،‭ ‬والحلويات‭ ‬المحلية‭ ‬وعروض‭ ‬الصقور،‭ ‬والفخار،‭ ‬وأنشطة‭ ‬المحار‭.‬

أنشطة‭ ‬وترفيه‭ ‬مثير

أشعر‭ ‬بارتفاع‭ ‬الأدرينالين‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الانزلاق‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬وترتفع‭ ‬12‭ ‬مترًا‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭. ‬يمكن‭ ‬للاعبين‭ ‬عيش‭ ‬أجواء‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بلاي‭ ‬ستيشن،‭ ‬بينما‭ ‬تسمح‭ ‬شاشتان‭ ‬عملاقتان‭ ‬والوسائد‭ ‬الكبيرة‭ ‬المريحة‭ ‬للمشجعين‭ ‬بمواكبة‭ ‬كل‭ ‬الأحداث‭ ‬الجارية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬أثناء‭ ‬زيارتهم‭ ‬لقرية‭ ‬البطولة‭. ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالمهرجان،‭ ‬سيفاجئ‭ ‬الفنانون‭ ‬المتجولون‭ ‬الحاضرين‭ ‬وينشرون‭ ‬البهجة‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

رحلة‭ ‬نكهات‭ ‬رائعة

تتوفر‭ ‬خيارات‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬النكهات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭. ‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬تتوق‭ ‬إلى‭ ‬المأكولات‭ ‬العالمية‭ ‬أو‭ ‬تذوق‭ ‬التراث‭ ‬المحلي،‭ ‬فهناك‭ ‬ما‭ ‬يناسب‭ ‬الجميع‭.‬

عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬للذكرى

تقدم‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬مزيجًا‭ ‬مثالياً‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬المثيرة‭ ‬والترفيه‭ ‬خارج‭ ‬الملعب،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬حدثًا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬للعائلات‭ ‬والأصدقاء‭. ‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ممارسة‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭ ‬أو‭ ‬الأنشطة‭ ‬الممتعة،‭ ‬فإن‭ ‬البطولة‭ ‬تعد‭ ‬بتجربة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬للجميع‭.‬