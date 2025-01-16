بطولة ((بابكو إنرجيز)) البحرين للجولف تقدم برنامجا متكاملا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تقدم بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات المرافقة، لتكون أكثر من مجرد تنافس بين نجوم العالم على اللقب، وإنما أيضاً احتفالية مليئة بالمتعة للجميع والتجارب التي لا تُنسى.
وستفتح قرية البطولة أبوابها من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً يومياً بين الخميس 30 يناير إلى الأحد فبراير، وتضم مجموعة شيقة من الأحداث البارز خارج ملعب الجولف، مصممة للترفيه عن الأصدقاء والعائلات والمشجعين من جميع الأعمار.
المتعة لجميع أفراد العائلة
لن يقتصر اليوم الذي تقضيه الجماهير في بطولة بابكو إنرجيز البحرين على المنافسات في ملعب الجولف، وإنما ستقدم مجموعة من الأنشطة المسلية للزوار صغار السن. ستوفر منطقة الألعاب للأطفال والقابلة للنفخ موقعاً مثالياً لساعات لا حصر لها من المرح، بينما يسمح ملعب الميني جولف للصغار والكبار بالمشاركة في لعبة الجولف.
تسوق، أبدع واستكشف
اكتشف كنوزاً فريدة في أسواق الحرف اليدوية، أو التقط صوراً تذكارية على الجدران التي يمكن نشرها على إنستغرام وكشك الصور المتطور المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي. وللحصول على لمسة فنية، يمكن للزوار الاستمتاع بمنطقة الفنون أو عيش التجربة البحرينية التقليدية التي تضم القهوة، والحلويات المحلية وعروض الصقور، والفخار، وأنشطة المحار.
أنشطة وترفيه مثير
أشعر بارتفاع الأدرينالين على خطوط الانزلاق التي يبلغ طولها 100 متر، وترتفع 12 مترًا فوق سطح الأرض. يمكن للاعبين عيش أجواء الإثارة في منطقة بلاي ستيشن، بينما تسمح شاشتان عملاقتان والوسائد الكبيرة المريحة للمشجعين بمواكبة كل الأحداث الجارية على أرض الملعب أثناء زيارتهم لقرية البطولة. وإضافة إلى الأجواء الشبيهة بالمهرجان، سيفاجئ الفنانون المتجولون الحاضرين وينشرون البهجة طوال اليوم.
رحلة نكهات رائعة
تتوفر خيارات مجموعة متنوعة من الطعام والشراب، مع عرض النكهات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المأكولات البحرينية التقليدية. سواء كنت تتوق إلى المأكولات العالمية أو تذوق التراث المحلي، فهناك ما يناسب الجميع.
عطلة نهاية أسبوع للذكرى
تقدم بطولة بابكو إنرجيز البحرين مزيجًا مثالياً من الرياضات المثيرة والترفيه خارج الملعب، مما يجعلها حدثًا لا بد من زيارته للعائلات والأصدقاء. سواء كنت هنا من أجل ممارسة لعبة الجولف أو الأنشطة الممتعة، فإن البطولة تعد بتجربة لا تُنسى للجميع.
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