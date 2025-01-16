رسول ماجوميدوف مرشح لجائزة أفضل مقاتل لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كشفت منظمة بريف البحرينية عن أسماء المقاتلين المرشحين لنيل جائزة أفضل مقاتل ضمن بطولة BRAVE CF لعام 2024.
وتضم الترشيحات المقاتل البحريني المحترف رسول ماجوميدوف، وجيرارد بيرنز، ومونيكا كوتشينيتش ونوتش بلايدن. حيث سيتم الإعلان الفائز خلال الأيام القادمة.
وقدم نجم البحرين الصاعد المقاتل المحترف رسول ماجوميدوف، أداءين مميزين في عام 2024. ففي بطولة BRAVE CF 87 ب«هولندا»، نجح في تحقيق فوز مستحق على المخضرم البرازيلي بابلو بينايون في الجولة الأولى، وأتبعه بفوز حاسم على النجم البولندي لوكاس أوليتش في الحدث الرئيسي ببطولة BRAVE CF 90
بالنمسا، ليحافظ بذلك على سجله الاحترافي المثالي في فنون القتال المختلطة خاليا من الهزائم.
وأحدث النجم الأيرلندي جيرارد بيرنز تأثيرًا في فئتين من الوزن. حيث فاز بيرنز بالضربة القاضية في الجولة الأولى من بطولة BRAVE CF 81 وذلك في نزالات وزن الذبابة، ثم حقق فوزا بالإجماع على سانثياغو بايفا في BRAVE CF 89 في نزالات وزن الديك، متوجا العام بهاذين الانتصارين المثيرين.
وتضم قائمة المرشحين عنصرا نسائيا متمثلا بالمقاتلة المحترفة مونيكا كوتشينيتش، والتي تعتبر أول قاتلة مرشحة لنيل جائزة أفضل مقاتل في بطولة BRAVE CF . وقد جاء ترشيح المقاتلة كوتشينيتش بعد حصولها على أداء ممتاز في عام 2024، من خلال الفوزين الأول في بطولة BRAVE CF 81 بـ«سلوفينيا»، عندما تغلبت على صوفيا باجشفيلي في الجولة الثالثة، والثاني فوزها بقرار لجنة الحكام على فابيولا بيدروني في بطولة BRAVE CF 88.
كما وضمت القائمة المقاتل نوش بلايدن الذي أحدث ضجة في عالم فنون القتال المختلطة بفضل ما حظي به من دعم من منظمة بريف البحرينية، وذلك عندما انتقل بلايدن، وهو ملاكم بارع إلى رياضة فنون القتال المختلطة، ليحقق فوزين رئيسيين بالضربة القاضية في عام 2024. حيث نجح بلايدن من الفوز على أوسكار هيرتشيك في بطولة BRAVE CF 83 بـ«هولندا»، وفاز على أدريان جرالاك في بطولة BRAVE CF 87، ليحصل بذلك على فرصة المنافسة على جائزة أفضل مقاتل لعام 2024.
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