رسول ماجوميدوف مرشح لجائزة أفضل مقاتل لعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كشفت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬المقاتلين‭ ‬المرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وتضم‭ ‬الترشيحات‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف،‭ ‬وجيرارد‭ ‬بيرنز،‭ ‬ومونيكا‭ ‬كوتشينيتش‭ ‬ونوتش‭ ‬بلايدن‭. ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬الفائز‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

وقدم‭ ‬نجم‭ ‬البحرين‭ ‬الصاعد‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف،‭ ‬أداءين‭ ‬مميزين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬ففي‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬ب«هولندا‮»‬،‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬المخضرم‭ ‬البرازيلي‭ ‬بابلو‭ ‬بينايون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وأتبعه‭ ‬بفوز‭ ‬حاسم‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬البولندي‭ ‬لوكاس‭ ‬أوليتش‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬90‭

‬بالنمسا،‭ ‬ليحافظ‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الاحترافي‭ ‬المثالي‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭.‬

وأحدث‭ ‬النجم‭ ‬الأيرلندي‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬فئتين‭ ‬من‭ ‬الوزن‭. ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بيرنز‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬81‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة،‭ ‬ثم‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬سانثياغو‭ ‬بايفا‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬وزن‭ ‬الديك،‭ ‬متوجا‭ ‬العام‭ ‬بهاذين‭ ‬الانتصارين‭ ‬المثيرين‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬عنصرا‭ ‬نسائيا‭ ‬متمثلا‭ ‬بالمقاتلة‭ ‬المحترفة‭ ‬مونيكا‭ ‬كوتشينيتش،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬أول‭ ‬قاتلة‭ ‬مرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬ترشيح‭ ‬المقاتلة‭ ‬كوتشينيتش‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬ممتاز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوزين‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬81‭ ‬بـ«سلوفينيا‮»‬،‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬صوفيا‭ ‬باجشفيلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والثاني‭ ‬فوزها‭ ‬بقرار‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬على‭ ‬فابيولا‭ ‬بيدروني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭.‬

كما‭ ‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬المقاتل‭ ‬نوش‭ ‬بلايدن‭ ‬الذي‭ ‬أحدث‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬انتقل‭ ‬بلايدن،‭ ‬وهو‭ ‬ملاكم‭ ‬بارع‭ ‬إلى‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزين‭ ‬رئيسيين‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬بلايدن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أوسكار‭ ‬هيرتشيك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬83‭ ‬بـ«هولندا‮»‬،‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬أدريان‭ ‬جرالاك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87،‭ ‬ليحصل‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬