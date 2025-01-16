انطلاق بطولة البحرين ماسترز للدارتس 2025 بحضور قياسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
انطلقت على حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط منافسات بطولة البحرين ماسترز للدارتس، إحدى جولات بطولة العالم لمنظمة الدارتس العالمية «بي دي سي» المرموقة.
وشهد اليوم الأول من المنافسات والمخصص للمباريات التأهيلية حضوراً مميزاً ولافتاً بعد نفاد التذاكر وإعلان الحلبة طرح تذاكر إضافية نظراً إلى الإقبال الكبير.
وجرياً على عادتها باستقطاب أهم وأشهر الأحداث الرياضية ثبتت الحلبة بطولة البحرين ماسترز للدارتس ضمن أبرز مناسبات رزنامتها السنوية وإحدى الفعاليات العالمية المقامة ضمن مرافقها.
وتقام منافسات الدارتس في خيمة القبة الشهيرة لحلبة البحرين التي تعتبر إحدى أهم قاعات الضيافة وتتميز بتجهيزها الخاص أثناء البطولة على طراز عالٍ.
وشهد اليوم الأول من المنافسات إطلاق مسابقة أزياء تنكرية يتم اختيار مشارك فيها عن كل ليلة للفوز بتذاكر بطولة العالم لدارتس هذا العام في قاعة ألكسندرا بالاس التاريخية بلندن.
وأعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» أمس طرح تذاكر إضافية عامة للجماهير لحضور بطولة البحرين للدارتس ماسترز 2025 التي ستنطلق نهاية هذا الأسبوع يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير.
ويشارك في منافسات الجولة الأولى بطل العالم لوك ليتلر الذي يواجه لورانس إيلاجان، والمصنف الأول عالمياً لوك همفريز الذي يواجه البحريني عبدالله سعيد، وبطل العالم 2023 ناثان اسبينال مع شياوتشين زونج، فيما يلاقي ستيفن بواتينج نيتين كومار، ويلتقي كريس دوبي بباسم محمود فيما يلاعب جيروين برايس منافسه لوك ين لي والمصنف الثالث في البطولة روب كروس يتبارى مع باولو نيبريدا وأخيراً يلتقي بيتر رايت مع أليكسس تويلو.
يذكر أن بطولة البحرين للدارتس ماسترز لهذا العام تعتبر الجولة الافتتاحية من بطولة العالم 2025، ويتم تنظيم بطولة البحرين للدارتس ماسترز من قبل حلبة البحرين الدولية وذلك بالتعاون مع شركة محترفي الدارتس «بي دي سي»، وشركة الترويج الرياضي «سي بي اكس» وبدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
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