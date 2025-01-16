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انطلاق بطولة البحرين ماسترز للدارتس 2025 بحضور قياسي

1/16/2025 9:03:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

انطلقت‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬ماسترز‭ ‬للدارتس،‭ ‬إحدى‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لمنظمة‭ ‬الدارتس‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬المرموقة‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬والمخصص‭ ‬للمباريات‭ ‬التأهيلية‭ ‬حضوراً‭ ‬مميزاً‭ ‬ولافتاً‭ ‬بعد‭ ‬نفاد‭ ‬التذاكر‭ ‬وإعلان‭ ‬الحلبة‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬إضافية‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭.‬

وجرياً‭ ‬على‭ ‬عادتها‭ ‬باستقطاب‭ ‬أهم‭ ‬وأشهر‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬ثبتت‭ ‬الحلبة‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬ماسترز‭ ‬للدارتس‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬مناسبات‭ ‬رزنامتها‭ ‬السنوية‭ ‬وإحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬المقامة‭ ‬ضمن‭ ‬مرافقها‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬الدارتس‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬القبة‭ ‬الشهيرة‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬قاعات‭ ‬الضيافة‭ ‬وتتميز‭ ‬بتجهيزها‭ ‬الخاص‭ ‬أثناء‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬طراز‭ ‬عالٍ‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬إطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬أزياء‭ ‬تنكرية‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬مشارك‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬للفوز‭ ‬بتذاكر‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لدارتس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬ألكسندرا‭ ‬بالاس‭ ‬التاريخية‭ ‬بلندن‭.‬

وأعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬إضافية‭ ‬عامة‭ ‬للجماهير‭ ‬لحضور‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬يناير‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬لوك‭ ‬ليتلر‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬لورانس‭ ‬إيلاجان،‭ ‬والمصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً‭ ‬لوك‭ ‬همفريز‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬البحريني‭ ‬عبدالله‭ ‬سعيد،‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬2023‭ ‬ناثان‭ ‬اسبينال‭ ‬مع‭ ‬شياوتشين‭ ‬زونج،‭ ‬فيما‭ ‬يلاقي‭ ‬ستيفن‭ ‬بواتينج‭ ‬نيتين‭ ‬كومار،‭ ‬ويلتقي‭ ‬كريس‭ ‬دوبي‭ ‬بباسم‭ ‬محمود‭ ‬فيما‭ ‬يلاعب‭ ‬جيروين‭ ‬برايس‭ ‬منافسه‭ ‬لوك‭ ‬ين‭ ‬لي‭ ‬والمصنف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬روب‭ ‬كروس‭ ‬يتبارى‭ ‬مع‭ ‬باولو‭ ‬نيبريدا‭ ‬وأخيراً‭ ‬يلتقي‭ ‬بيتر‭ ‬رايت‭ ‬مع‭ ‬أليكسس‭ ‬تويلو‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬تعتبر‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2025،‭ ‬ويتم‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬محترفي‭ ‬الدارتس‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دي‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬الترويج‭ ‬الرياضي‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬اكس‮»‬‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬

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