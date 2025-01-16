شفيونتيك إلى الدور الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنّفة ثانية عالميا، الدور الثالث من بطولة أستراليا لكرة المضرب أمس الخميس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوز ساحق بمجموعتين على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا 6-0 و6-2.
واحتاجت البولندية البالغة 22 عاما التي أوقفت لفترة بسبب فضيحة منشطات العام الماضي، إلى ساعة فقط للتغلب على المصنّفة 49 عالميا التي بلغت الدور الثاني في إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الاولى في مسيرتها.
واضطرت شفيونتيك التي وصلت إلى الدور نصف النهائي في ملبورن عام 2022 وخسرت في الدور الثالث خلال نسخة العام الماضي، لمواجهة ظروف هوائية صعبة على ملعب رود لايفر أرينا أمام لاعبة لم يسبق لها أن تنافست ضدها.
وكسرت البولندية ارسال المباراة الاول لسرامكوفا التي لم تجد الاجوبة لدقة وقوة ضربات شفيونتيك الفائزة بنسبة 64 في المئة من النقاط على الارسال الاول للسلوفاكية في المجموعة الاولى التي دامت 27 دقيقة فقط، مقابل خسارتها 10 نقاط.
قالت شفيونتيك، المتوّجة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «شعرت بأنني قوية للغاية اليوم وكانت مباراة فعّالة أنا سعيدة لأنني حافظت على تركيزي».
وضربت شفيونتيك موعدا في الدور الثالث مع البريطانية إيما رادوكانو (61) الفائزة على صديقتها الاميركية أماندا أنيسيموفا (35) 6-3 و7-5 في ساعة و54 دقيقة.
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