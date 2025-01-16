شفيونتيك إلى الدور الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا،‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬بمجموعتين‭ ‬على‭ ‬السلوفاكية‭ ‬ريبيكا‭ ‬سرامكوفا‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

واحتاجت‭ ‬البولندية‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬لفترة‭ ‬بسبب‭ ‬فضيحة‭ ‬منشطات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬المصنّفة‭ ‬49‭ ‬عالميا‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬

واضطرت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وخسرت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لمواجهة‭ ‬ظروف‭ ‬هوائية‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬أرينا‭ ‬أمام‭ ‬لاعبة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تنافست‭ ‬ضدها‭.‬

وكسرت‭ ‬البولندية‭ ‬ارسال‭ ‬المباراة‭ ‬الاول‭ ‬لسرامكوفا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬الاجوبة‭ ‬لدقة‭ ‬وقوة‭ ‬ضربات‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الفائزة‭ ‬بنسبة‭ ‬64‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬الارسال‭ ‬الاول‭ ‬للسلوفاكية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬دامت‭ ‬27‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط،‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتها‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

قالت‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المتوّجة‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬بأنني‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‭ ‬اليوم‭ ‬وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬فعّالة‭ ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬لأنني‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬تركيزي‮»‬‭.‬

وضربت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬البريطانية‭ ‬إيما‭ ‬رادوكانو‭ (‬61‭) ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬صديقتها‭ ‬الاميركية‭ ‬أماندا‭ ‬أنيسيموفا‭ (‬35‭) ‬6-3‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و54‭ ‬دقيقة‭.‬