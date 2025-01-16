جابر تعاني وتعبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فازت‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬الكولومبية‭ ‬ماريا‭ ‬كاميلا‭ ‬أوسوريو‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭- ‬3‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭.‬

وقالت‭ ‬التونسية‭ ‬البالغة‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬نوبة‭ ‬ربو‭ ‬إنها‭ ‬وجدت‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬وكادت‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬كتفها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬هددت‭ ‬مسيرتها‭. ‬واحتاجت‭ ‬جابر‭ ‬المصنفة‭ ‬39‭ ‬إلى‭ ‬استراحة‭ ‬طبية‭ ‬للعلاج‭ ‬واستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬الاستنشاق‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أتنفس‭ ‬بصعوبة‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬أصغر‭ ‬سنا،‭ ‬تم‭ ‬تشخيصي‭ ‬بالربو‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتستمر‭ ‬إذا‭ ‬خسرت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وأردفت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬بهذه‭ ‬الظروف‭. ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬ألّا‭ ‬أخوض‭ ‬مبادلات‭ ‬طويلة‭. ‬لست‭ ‬أفضل‭ ‬منافسة‭ ‬عندما‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬لكنني‭ ‬اعتذرت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬لأنني‭ ‬حقا‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أتصرف‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬على‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬جابر‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تتحدث‭ ‬عادة‭ ‬عن‭ ‬مشكلة‭ ‬الربو‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭. ‬واستطردت‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬سيتعين‭ ‬عليّ‭ ‬إدارة‭ ‬الأمور،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون،‭ ‬كما‭ ‬نفعل‭ ‬دائما‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيتعين‭ ‬عليّ‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬للشعور‭ ‬بتحسن‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أفعله‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ساء‭ ‬لسبب‭ ‬ما‭.‬

وتخوض‭ ‬جابر‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬ضد‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬الثامنة‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬وانغ‭ ‬شيو‭ ‬المصنفة‭ ‬108‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭.‬