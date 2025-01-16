جابر تعاني وتعبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن -(أ ف ب): فازت التونسية أنس جابر أمس الخميس على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو 7-5 و6- 3 بطولة أستراليا لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.
وقالت التونسية البالغة 30 عاما التي عانت من نوبة ربو إنها وجدت صعوبة في التنفس وكادت أن تنسحب من المباراة، علما أنها تسعى للعودة إلى القمة بعد إصابة في كتفها العام الماضي هددت مسيرتها. واحتاجت جابر المصنفة 39 إلى استراحة طبية للعلاج واستخدام جهاز الاستنشاق. وتابعت «كنت أتنفس بصعوبة عندما كنت أصغر سنا، تم تشخيصي بالربو»، مشددة على أنها ربما لم تكن لتستمر إذا خسرت المجموعة الأولى.
وأردفت «كان من الصعب جدا أن ألعب بهذه الظروف. كان عليّ ألّا أخوض مبادلات طويلة. لست أفضل منافسة عندما أكون في هذه الحالة، لكنني اعتذرت في نهاية المباراة لأنني حقا لا أريد أن أتصرف بهذه الطريقة على الملعب».
وقالت جابر إنها لا تتحدث عادة عن مشكلة الربو التي تعاني منها. واستطردت قائلة «سيتعين عليّ إدارة الأمور، كما تعلمون، كما نفعل دائما. أعتقد أنه سيتعين عليّ إيجاد طريقة للشعور بتحسن في اليومين المقبلين، وهو ما آمل في أن أفعله لأن هذا بدأ منذ يومين أو ثلاثة أيام. أشعر أن الأمر ساء لسبب ما.
وتخوض جابر مواجهة صعبة في الدور الثالث ضد الأمريكية إيما نافارو الثامنة التي عانت للفوز على الصينية وانغ شيو المصنفة 108 بنتيجة 6-3 و3-6 و6-4.
MENAFN16012025000055011008ID1109099621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.