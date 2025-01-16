Friday, 17 January 2025 03:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الراجحي ينتزع الصدارة

1/16/2025 9:03:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شبيطة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتزع‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ (‬أوفردرايف‭) ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لفئة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬شبيطة‭ ‬عقب‭ ‬إنهائه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬بطلها‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ (‬فورد‭) ‬ووصيفه‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ (‬داسيا‭).‬

وقطع‭ ‬إكستروم‭ ‬مسافة‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬384‭ ‬كلم‭ ‬بزمن‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬و19‭ ‬دقيقة‭ ‬و27‭ ‬ثانية‭ ‬بفارق‭ ‬41‭ ‬ثانية‭ ‬امام‭ ‬العطية،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬ودقيقة‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭ ‬امام‭ ‬الراجحي‭ ‬الذي‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬هند‭ ‬لاتيغان‭ (‬تويوتا‭) ‬خامسا‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬و23‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬السويدي‭.‬

وبات‭ ‬الراجحي‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬و11‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬قبل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المقررة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شبيطة‭.‬

وقال‭ ‬السعودي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬43‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬ينحدر‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬ثرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬مسافتها‭ ‬152‭ ‬كلم‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬لقد‭ ‬وثقت‭ ‬بنفسي‭ ‬وهاجمت‮»‬‭. ‬وستكون‭ ‬المرحلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬هي‭ ‬رمزية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬131‭ ‬كلم‭ ‬فقط‭ ‬بينها‭ ‬61‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة،‭ ‬ويبدو‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تعويض‭ ‬التأخير‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجنوب‭ ‬أفريقي،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬مفاجآت،‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬الأول‭ ‬للسعودي‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬والذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬مقرًا‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات،‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الإسباني‭ ‬توشا‭ ‬شارينا‭ (‬هوندا‭) ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تم‭ ‬اختصارها‭ ‬من‭ ‬308‭ ‬كلم‭ ‬الى‭ ‬152‭ ‬كلم‭ ‬بسبب‭ ‬الضباب،‭ ‬وبقي‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانيال‭ ‬ساندرز‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬رغم‭ ‬حلوله‭ ‬سادسا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬و31‭ ‬ثانية‭.‬

MENAFN16012025000055011008ID1109099620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث