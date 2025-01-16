الراجحي ينتزع الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شبيطة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتزع‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ (‬أوفردرايف‭) ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لفئة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬شبيطة‭ ‬عقب‭ ‬إنهائه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬بطلها‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ (‬فورد‭) ‬ووصيفه‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ (‬داسيا‭).‬

وقطع‭ ‬إكستروم‭ ‬مسافة‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬384‭ ‬كلم‭ ‬بزمن‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬و19‭ ‬دقيقة‭ ‬و27‭ ‬ثانية‭ ‬بفارق‭ ‬41‭ ‬ثانية‭ ‬امام‭ ‬العطية،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬ودقيقة‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭ ‬امام‭ ‬الراجحي‭ ‬الذي‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬هند‭ ‬لاتيغان‭ (‬تويوتا‭) ‬خامسا‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬و23‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬السويدي‭.‬

وبات‭ ‬الراجحي‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬و11‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬قبل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المقررة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شبيطة‭.‬

وقال‭ ‬السعودي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬43‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬ينحدر‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬ثرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬مسافتها‭ ‬152‭ ‬كلم‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬لقد‭ ‬وثقت‭ ‬بنفسي‭ ‬وهاجمت‮»‬‭. ‬وستكون‭ ‬المرحلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬هي‭ ‬رمزية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬131‭ ‬كلم‭ ‬فقط‭ ‬بينها‭ ‬61‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة،‭ ‬ويبدو‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تعويض‭ ‬التأخير‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجنوب‭ ‬أفريقي،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬مفاجآت،‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬الأول‭ ‬للسعودي‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬والذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬مقرًا‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات،‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الإسباني‭ ‬توشا‭ ‬شارينا‭ (‬هوندا‭) ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تم‭ ‬اختصارها‭ ‬من‭ ‬308‭ ‬كلم‭ ‬الى‭ ‬152‭ ‬كلم‭ ‬بسبب‭ ‬الضباب،‭ ‬وبقي‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانيال‭ ‬ساندرز‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬رغم‭ ‬حلوله‭ ‬سادسا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬و31‭ ‬ثانية‭.‬