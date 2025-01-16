الراجحي ينتزع الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
شبيطة - (أ ف ب): انتزع السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) صدارة الترتيب العام لفئة السيارات في رالي دكار الصحراوي أمس الخميس في شبيطة عقب إنهائه المرحلة الحادية عشرة قبل الأخيرة في المركز الثالث خلف بطلها السويدي ماتياس إكستروم (فورد) ووصيفه القطري ناصر العطية (داسيا).
وقطع إكستروم مسافة المرحلة التي بلغت 384 كلم بزمن 4 ساعات و19 دقيقة و27 ثانية بفارق 41 ثانية امام العطية، حامل اللقب خمس مرات، ودقيقة و45 دقيقة امام الراجحي الذي استفاد من حلول متصدر الترتيب العام السابق الجنوب إفريقي هند لاتيغان (تويوتا) خامسا بفارق 10 دقائق و23 ثانية عن السويدي.
وبات الراجحي يتفوق بفارق 6 دقائق و11 ثانية عن الجنوب إفريقي قبل المرحلة الثانية عشرة الأخيرة المقررة الجمعة في شبيطة.
وقال السعودي البالغ من العمر 43 عاما والذي ينحدر من عائلة ثرية في مجال الأعمال في البلاد عند نهاية المرحلة الخاصة التي بلغت مسافتها 152 كلم: «كنت أعلم أنني قادر على القيام بذلك. لقد وثقت بنفسي وهاجمت». وستكون المرحلة الاخيرة هي رمزية على مسافة 131 كلم فقط بينها 61 كلم مرحلة خاصة، ويبدو من الصعب تعويض التأخير بالنسبة للجنوب أفريقي، ومن المفترض أن يؤدي ذلك، في غياب أي مفاجآت، إلى التتويج الأول للسعودي في رالي دكار والذي يتخذ من السعودية مقرًا له منذ عام 2020.
وفي فئة الدراجات، كان الفوز من نصيب الإسباني توشا شارينا (هوندا) في مرحلة تم اختصارها من 308 كلم الى 152 كلم بسبب الضباب، وبقي الأسترالي دانيال ساندرز في صدارة الترتيب العام رغم حلوله سادسا بفارق 7 دقائق و31 ثانية.
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