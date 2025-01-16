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فريتس يتبرع بجائزته

1/16/2025 9:03:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭: ‬سيتبرّع‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬المصنّف‭ ‬رابعا‭ ‬عالميا،‭ ‬بجائزته‭ ‬المالية‭ ‬البالغة‭ ‬82‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬لمساعدة‭ ‬ضحايا‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬واصفا‭ ‬الدمار‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جنوني‭.‬

تأهل‭ ‬فريتس‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬التشيلي‭ ‬كريستيان‭ ‬غارين‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬0‭. ‬وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬أمان،‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬أمر‭ ‬جنوني‭. ‬سأتبرع‭ ‬بجائزتي‭ ‬للدور‭ ‬الأول‭ ‬لصالح‭ ‬صناديق‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬فعله‭. ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬هو‭ ‬موطني‭ ‬ولوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كانت‭ ‬موطني‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أفعل‭ ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬فعله‭ ‬للمساعدة‭ ‬وأشجع‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬لأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يحتاجون‭ ‬ذلك‭.‬

بدأت‭ ‬الحرائق‭ ‬القاتلة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬تغذيها‭ ‬رياح‭ ‬عاصفة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬وتدمير‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وأعربت‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬وماديسون‭ ‬كيز‭ ‬وجيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬عن‭ ‬صدمتهن‭ ‬وأشدن‭ ‬برجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬لجهودهم‭.‬

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