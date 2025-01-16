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باريت يقود رابتورز إلى الفوز

1/16/2025 9:03:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬الكندي‭ ‬روان‭ ‬ألكسندر‭ ‬‮«‬آر‭ ‬جيه‮»‬‭ ‬باريت‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬110‭-‬97‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وحقق‭ ‬رابتورز‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬31‭ ‬هزيمة،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬سلتيكس‭ ‬بخسارته‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬مقابل‭ ‬28‭ ‬فوزا‭ ‬ليقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬المتصدر‭ (‬34-5‭).‬

قاد‭ ‬باريت‭ ‬عرضا‭ ‬هجوميا‭ ‬متوازنا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬رابتورز،‭ ‬وأضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنهى‭ ‬جميع‭ ‬رفاقه‭ ‬الخمسة‭ ‬الأساسيين‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭. ‬وحظي‭ ‬باريت‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬سكوتي‭ ‬بارنز‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬أنهى‭ ‬النمسوي‭ ‬جاكوب‭ ‬بولتل‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة‭.‬

كما‭ ‬نجح‭ ‬دفاع‭ ‬رابتورز‭ ‬في‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬نجم‭ ‬سلتيكس،‭ ‬ليكتفي‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬رميات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15،‭ ‬أضاف‭ ‬إليها‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬وثأر‭ ‬رابتورز‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬سلتيكس‭ ‬71‭-‬125‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬


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