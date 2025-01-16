باريت يقود رابتورز إلى الفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): سجل الكندي روان ألكسندر «آر جيه» باريت 22 نقطة وقاد فريقه تورونتو رابتورز الى الفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب 110-97 في مباريات دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين (أن بي ايه).
وحقق رابتورز الذي يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية فوزه العاشر فقط هذا الموسم مقابل 31 هزيمة، فيما مني سلتيكس بخسارته الـ 12 مقابل 28 فوزا ليقبع في المركز الثاني خلف كليفلاند كافالييرز المتصدر (34-5).
قاد باريت عرضا هجوميا متوازنا من جانب رابتورز، وأضاف إلى رصيده التهديفي 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، في حين أنهى جميع رفاقه الخمسة الأساسيين المباراة مع 10 نقاط أو أكثر. وحظي باريت بدعم من سكوتي بارنز الذي سجل 18 نقطة، بينما أنهى النمسوي جاكوب بولتل المباراة برصيد 16 نقطة و11 متابعة.
كما نجح دفاع رابتورز في الحدّ من خطورة جايسون تايتوم نجم سلتيكس، ليكتفي بـ 16 نقطة بعدما نجح في 5 رميات فقط من أصل 15، أضاف إليها 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة. وثأر رابتورز من خسارته القاسية أمام سلتيكس 71-125 في بوسطن في 31 ديسمبر الماضي.
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