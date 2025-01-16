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لويس-سكيلي يتألق مع أرسنال

1/16/2025 9:03:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬واجه‭ ‬مايلز‭ ‬لويس‭-‬سكيلي‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬لأرسنال‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬بمشاركته‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬فرق‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعطشا‭ ‬لتسجيل‭ ‬الأهداف،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الاختبار‭ ‬ببراعة‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬أرسنال‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المدافعين‭ ‬الأساسيين،‭ ‬اضطر‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬لإشراك‭ ‬لويس‭-‬سكيلي‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬صعد‭ ‬من‭ ‬الأكاديمية‭ ‬كلاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭.‬

ولم‭ ‬تأت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مثالي‭ ‬لأرسنال‭ ‬إذ‭ ‬تلقى‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وشكلت‭ ‬مواجهة‭ ‬توتنهام‭ ‬اختبارا‭ ‬شائكا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألقه‭ ‬التهديفي،‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬أنجي‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬بالدوري‭.‬

وأصبح‭ ‬لويس‭-‬سكيلي‭ ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أرسنال‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يبد‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬التحدي،‭ ‬وإنما‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬الفريق‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مهددا‭ ‬إذا‭ ‬تراجع‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭.‬

وبعد‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة،‭ ‬استعرض‭ ‬لويس‭-‬سكيلي‭ ‬قدراته‭ ‬الهجومية‭ ‬عندما‭ ‬اعترض‭ ‬كرة‭ ‬عالية‭ ‬وراوغ‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬واقترب‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لرحيم‭ ‬سترلينج،‭ ‬لكن‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬أحبط‭ ‬المحاولة‭.‬

وواجه‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬أيضا‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجناح‭ ‬القوي‭ ‬لتوتنهام‭ ‬ديان‭ ‬كولوسيفسكي‭ ‬لكنه‭ ‬أظهر‭ ‬نضجا‭ ‬وثقة‭ ‬وقوة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هجمات‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬جبهته،‭ ‬وأشاد‭ ‬أرتيتا‭ ‬بأدائه،‭ ‬وقال‭ ‬أرتيتا‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬من‭ ‬النادر‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬لاعبا‭ ‬عمره‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬يلعب‭ ‬أمام‭ ‬كولوسيفسكي‭ ‬وبرينان‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ويؤدي‭ ‬بهذا‭ ‬الهدوء‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭. ‬

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