سان جيرمان لمواصلة التحليق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يسعى باريس سان جيرمان حامل اللقب لمواصلة تحليقه منفردا في الصدارة عندما يحلّ ضيفا على لنس غدا السبت، ويأمل موناكو في العودة إلى سكة الانتصارات أمام ضيفه مونبلييه متذيل الترتيب اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة 18 من الدوري الفرنسي في كرة القدم.
ويلعب اليوم الجمعة أيضا نيس الرابع ومضيفه ليل الخامس في مواجهة مهمة على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين يريد مرسيليا الثاني نفض غبار خسارته المؤلمة في الكأس.
قبل عودة عجلة دوري الأبطال للدوران، يحتاج موناكو إلى جرعة ثقة إضافية بعدما فشل في بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس بخسارته بركلات الترجيح أمام رينس، ولم ينجح بالفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري، فتعادل أمام رينس سلبا وخسر أمام سان جرمان 2-4، ليعود ويسقط في فخ التعادل أمام نانت 2-2.
وبات نادي الامارة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة مطالبا بالفوز أمام صاحب القاع للاقتراب أكثر من مرسيليا الثاني (36 نقطة)، والابتعاد عن ملاحقيه.
يدخل سان جيرمان المتوج أخيرا بكأس الأبطال في الدوحة مباراته أمام لنس في حالة رائعة، حيث يتصدر الدوري بسجل خالٍ من الهزائم بعد 17 جولة.
وجد نادي العاصمة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي التوازن على الرغم من رحيل هدافه كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، فبرز عثمان ديمبيليه بمساهمته بـ 10 أهداف، منها هدف الفوز القاتل على موناكو في كأس الأبطال، و4 تمريرات حاسمة. كما يعوّل سان جرمان المملوك من قطر على المهاجم البرتغالي غونشالو راموش الذي سجل أربعة أهداف في آخر ست مباريات. ويستقبل مرسيليا الثالث ضيفه ستراسبورغ آملا في نفض غبار خسارته في الكأس بركلات الترجيح أمام ليل (3-4 بعد التعادل 1-1).
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