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سان جيرمان لمواصلة التحليق

1/16/2025 9:03:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحليقه‭ ‬منفردا‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لنس‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬ويأمل‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مونبلييه‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أيضا‭ ‬نيس‭ ‬الرابع‭ ‬ومضيفه‭ ‬ليل‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يريد‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثاني‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬خسارته‭ ‬المؤلمة‭ ‬في‭ ‬الكأس‭.‬

قبل‭ ‬عودة‭ ‬عجلة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للدوران،‭ ‬يحتاج‭ ‬موناكو‭ ‬إلى‭ ‬جرعة‭ ‬ثقة‭ ‬إضافية‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بخسارته‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬رينس،‭ ‬ولم‭ ‬ينجح‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬فتعادل‭ ‬أمام‭ ‬رينس‭ ‬سلبا‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬2‭-‬4،‭ ‬ليعود‭ ‬ويسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬نانت‭ ‬2‭-‬2‭.‬

وبات‭ ‬نادي‭ ‬الامارة‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مطالبا‭ ‬بالفوز‭ ‬أمام‭ ‬صاحب‭ ‬القاع‭ ‬للاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثاني‭ (‬36‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬ملاحقيه‭.‬

يدخل‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬المتوج‭ ‬أخيرا‭ ‬بكأس‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬لنس‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رائعة،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬بسجل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬جولة‭. ‬

وجد‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬التوازن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رحيل‭ ‬هدافه‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬فبرز‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬بمساهمته‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬أهداف،‭ ‬منها‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأبطال،‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬كما‭ ‬يعوّل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المملوك‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬غونشالو‭ ‬راموش‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭. ‬ويستقبل‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثالث‭ ‬ضيفه‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ (‬3-4‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭).‬

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