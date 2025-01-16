بوستيكوجلو: مستوى توتنهام غير مقبول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (رويترز): وصف أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير أداء فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأنه غير مقبول، وذلك بعد الهزيمة 2-1 أمام أرسنال.
وافتتح سون هيونج- مين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 25 عكس سير اللعب، لكن أرسنال قلب الموازين لصالحه أمام فريق بوستيكوجلو الذي حقق فوزا واحدا خلال آخر تسع مباريات بالدوري. ويحتل توتنهام المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وأصبح قريبا لمنطقة الهبوط أكثر من المراكز الأربعة الأولى التي كان يأمل في المنافسة عليها في الموسم الثاني لبوستيكوجلو مع الفريق.
ورغم وصول توتنهام إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وفوزه في مباراة الذهاب 1- صفر على ليفربول، خسر 11 مباراة بالدوري هذا الموسم. وشكلت الإصابات عاملا مؤثرا، لكن بوستيكوجلو لم يحاول التقليل من شأن سوء الوضع الحالي الذي يثير تساؤلات حول مستقبله.
وقال بوستيكوجلو للصحفيين «لم يكن الأداء جيدا بما يكفي خاصة في الشوط الأول. كنا سلبيين للغاية. سمحنا لأرسنال بالسيطرة على المباراة وإيقاع اللعب ودفعنا الثمن. وهذا ليس مستوانا.
»هذه ليست الطريقة التي أريد اللعب بها، أن أجلس في الملعب وأسمح لأرسنال بفرض أسلوبه. إيقاع اللعب لم يكن جيدا بما يكفي».
وقال مدرب سيلتيك السابق إنه لا يوجد «علاج سحري» ودعا لاعبيه إلى القتال من أجل تحسين أدائهم في الدوري، بدءا من المواجهة المقبلة أمام إيفرتون المتعثر.
وفي حال خسارة المباراة أمام إيفرتون، سيقترب توتنهام أكثر من خطر الهبوط.
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