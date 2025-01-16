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بوستيكوجلو: مستوى توتنهام غير مقبول

1/16/2025 9:02:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬رويترز‭): ‬وصف‭ ‬أنجي‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬مدرب‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭.‬

وافتتح‭ ‬سون‭ ‬هيونج‭- ‬مين‭ ‬التسجيل‭ ‬لتوتنهام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬25‭ ‬عكس‭ ‬سير‭ ‬اللعب،‭ ‬لكن‭ ‬أرسنال‭ ‬قلب‭ ‬الموازين‭ ‬لصالحه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭. ‬ويحتل‭ ‬توتنهام‭ ‬المركز‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وأصبح‭ ‬قريبا‭ ‬لمنطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬لبوستيكوجلو‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

ورغم‭ ‬وصول‭ ‬توتنهام‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭ ‬وفوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬1‭- ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ليفربول،‭ ‬خسر‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وشكلت‭ ‬الإصابات‭ ‬عاملا‭ ‬مؤثرا،‭ ‬لكن‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬لم‭ ‬يحاول‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬سوء‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مستقبله‭.‬

وقال‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأداء‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭. ‬كنا‭ ‬سلبيين‭ ‬للغاية‭. ‬سمحنا‭ ‬لأرسنال‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬وإيقاع‭ ‬اللعب‭ ‬ودفعنا‭ ‬الثمن‭. ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬مستوانا‭.‬

‮»‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أريد‭ ‬اللعب‭ ‬بها،‭ ‬أن‭ ‬أجلس‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وأسمح‭ ‬لأرسنال‭ ‬بفرض‭ ‬أسلوبه‭. ‬إيقاع‭ ‬اللعب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬سيلتيك‭ ‬السابق‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬‮«‬علاج‭ ‬سحري‮»‬‭ ‬ودعا‭ ‬لاعبيه‭ ‬إلى‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬إيفرتون‭ ‬المتعثر‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬خسارة‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬إيفرتون،‭ ‬سيقترب‭ ‬توتنهام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الهبوط‭.‬

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