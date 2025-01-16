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كراماريتش: ننفق الكثير على لا شيء

1/16/2025 9:02:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فشل‭ ‬أندريج‭ ‬كراماريتش،‭ ‬اسطورة‭ ‬نادي‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬إخفاء‭ ‬غضبه‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬الأربعاء‭.‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬فريق‭ ‬هوفنهايم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري،‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬وصول‭ ‬كريستيان‭ ‬إيلزر،‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد،‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭. ‬وأثرت‭ ‬مشاكل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد،‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬صاحبه‭ ‬ملحق‭ ‬الصعود‭ ‬الهبوط‭. ‬وكان‭ ‬الكرواتي‭ ‬كراماريتش‭ ‬منفتحا‭ ‬في‭ ‬انتقاده،‭ ‬واستخدم‭ ‬ألفاظا‭ ‬نابية‭ ‬في‭ ‬مهاجمته‭ ‬النادي‭.‬

وقال‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬إن‮»‬‭: ‬‮«‬ننفق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬على‭ ‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬قول‭ ‬الحقيقة‭ ‬وبعض‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬ذهني‭ ‬والوضع‭ ‬الحالي،‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬سأحصل‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬عقوبة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البوندسليجا‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬كراماريتش‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لهوفنهايم،‭ ‬ويتعين‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬أهدافا‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬بتغيير‭ ‬هذا،‭ ‬سأغيره‭ ‬بنفسي‮»‬‭.‬

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