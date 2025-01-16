كراماريتش: ننفق الكثير على لا شيء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): فشل أندريج كراماريتش، اسطورة نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، من إخفاء غضبه بعد خسارة فريقه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الألماني (بوندسليجا)، أمام بايرن ميونخ بخماسية نظيفة الأربعاء.
ولم يفز فريق هوفنهايم في آخر ست مباريات بالدوري، حيث فشل وصول كريستيان إيلزر، المدرب الجديد، في إحداث تغيير. وأثرت مشاكل مجلس الإدارة على التعاقد مع لاعبين جدد في نهاية الموسم الماضي، ولكن بعد وصول لاعبين جدد، لم يحقق الفريق حتى الآن نتائج جيدة، حيث يحتل الفريق المركز الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود الهبوط. وكان الكرواتي كراماريتش منفتحا في انتقاده، واستخدم ألفاظا نابية في مهاجمته النادي.
وقال لشبكة «إي إس بي إن»: «ننفق الكثير من الأموال على لا شيء».
وأضاف: «إذا أردت قول الحقيقة وبعض الأشياء التي توجد في ذهني والوضع الحالي، على الأرجح سأحصل على أكبر عقوبة في تاريخ البوندسليجا».
ويعد كراماريتش الهداف التاريخي لهوفنهايم، ويتعين عليه أن يسجل أهدافا إضافية على الأهداف الستة التي سجلها هذا الموسم ليقود فريقه بعيدا عن منطقة الهبوط. وأكد: «إذا لم يقم أي شخص بتغيير هذا، سأغيره بنفسي».
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