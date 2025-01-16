تحدي أتالانتا للتتويج باللقب عند مفترق طرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميلانو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬أتالانتا‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين،‭ ‬فيما‭ ‬يتربص‭ ‬منافسهما‭ ‬الثالث‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بهما‭ ‬بمواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬إمبولي‭ ‬الأحد‭.‬

وتشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬قمة‭ ‬ثانية‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬وستكون‭ ‬ثأرية‭ ‬في‭ ‬‮«‬دربي‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬بين‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وميلان‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬مواجهتهما‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬النادي‭ ‬اللومباردي‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬السيدة‭ ‬العجوز‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬بريمونتادا‭ ‬مثيرة‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فائزا‭ ‬3‭-‬2‭ ‬بعدما‭ ‬تخلف‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭.‬

ويتصدر‭ ‬نابولي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬47‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬15‭ ‬حصدها‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬وأربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أتالانتا‭ ‬الذي‭ ‬أهدر‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬بثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬فوزا‭ ‬متتاليا‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبريني‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬يعود‭ ‬السقوط‭ ‬الأخير‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬خسروا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفهم‭ ‬كومو‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثا‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ ‬2‭-‬3،‭ ‬لكن‭ ‬التعادلات‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬جعلت‭ ‬قطب‭ ‬مدينة‭ ‬برغامو‭ ‬الطموح‭ ‬يتأخر‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬قبل‭ ‬قمتهما‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جيويس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وقال‭ ‬غاسبريني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬أيضا‭ ‬عند‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لذا‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنستهدف‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬فلنستهدفه‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مباراتي‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬شتورم‭ ‬غراتس‭ ‬النمسوي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬ومضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬السابعة‭ ‬والثامنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويحتل‭ ‬أتالانتا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬