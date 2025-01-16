تحدي أتالانتا للتتويج باللقب عند مفترق طرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ميلانو -(أ ف ب): يواجه أتالانتا اختبارا صعبا في سعيه إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عندما يستضيف نابولي المتصدر غدا السبت في قمة المرحلة الحادية والعشرين، فيما يتربص منافسهما الثالث إنتر حامل اللقب بهما بمواجهة سهلة نسبيا أمام إمبولي الأحد.
وتشهد المرحلة قمة ثانية غدا السبت وستكون ثأرية في «دربي إيطاليا» بين يوفنتوس وميلان بعد أسبوعين على مواجهتهما في نصف نهائي الكأس السوبر في العاصمة السعودية الرياض عندما قلب النادي اللومباردي الطاولة على فريق السيدة العجوز بالفوز عليه 2-1 في طريقه إلى اللقب الذي توج به على حساب جاره إنتر بريمونتادا مثيرة خرج من خلالها فائزا 3-2 بعدما تخلف بثنائية نظيفة.
ويتصدر نابولي بقيادة مدربه أنتونيو كونتي الترتيب برصيد 47 نقطة بينها 15 حصدها في مبارياته الخمس الأخيرة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة مع فيورنتينا، وأربع نقاط عن أتالانتا الذي أهدر ست نقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة بثلاثة تعادلات بعد سلسلة تاريخية من 11 فوزا متتاليا.
ولم يخسر رجال المدرب جان بييرو غاسبريني في 15 مباراة متتالية في الدوري حيث يعود السقوط الأخير لهم إلى 24 سبتمبر الماضي عندما خسروا أمام ضيفهم كومو الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء 2-3، لكن التعادلات الثلاثة الأخيرة جعلت قطب مدينة برغامو الطموح يتأخر بأربع نقاط عن نابولي قبل قمتهما النارية على ملعب جيويس هذا الأسبوع.
وقال غاسبريني: «نحن أيضا عند مفترق طرق في دوري أبطال أوروبا، لذا إذا كنا سنستهدف أي شيء فلنستهدفه» في إشارة إلى مباراتي فريقه مع ضيفه شتورم غراتس النمسوي الثلاثاء المقبل ومضيفه برشلونة الإسباني في 29 يناير الحالي في الجولتين السابعة والثامنة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل أتالانتا المركز الثالث عشر في المسابقة القارية العريقة بفارق نقطتين عن المركز الثامن الأخير المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي.
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