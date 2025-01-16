بايرن للابتعاد بالصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميونيخ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬جولتين‭ ‬فقط‭ ‬يهدف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬إلى‭ ‬الابتعاد‭ ‬بصدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬هولندا‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬مؤهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬يجد‭ ‬بايرن‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬ألقابه‭ (‬33‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحجز‭ ‬بعد‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة‭.‬

ويسافر‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬إلى‭ ‬هولندا‭ ‬لمواجهة‭ ‬فينوورد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬التالي‭ ‬مع‭ ‬سلوفان‭ ‬براتيسلافا‭ ‬السلوفاكي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أليانتس‭ ‬أرينا،‭ ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تخطي‭ ‬فولسفبورغ‭ ‬السابع‭. ‬واعتبر‭ ‬مدربه‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يقدّم‭ ‬جميع‭ ‬العلامات‭ ‬الصحيحة‭ ‬لتعويض‭ ‬موسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬المخيب‭ ‬للآمال‭. ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بأدائنا‭ ‬وعقلية‭ ‬الفريق‭ (...) ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬أقله‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬تفصله‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬توسيعه‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭.‬

أهتم‭ ‬ببوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬

بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ماينتس‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬وصل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهو‭ ‬يأمل‭ ‬مواصلة‭ ‬تشديد‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬المتصدر‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬بعده‭ ‬بثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭. ‬وتميل‭ ‬كفة‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2019،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بثماني‭ ‬مباريات‭ ‬وتعادلا‭ ‬مرتين‭.‬

بدوره،‭ ‬سيحاول‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬تعزيز‭ ‬مركزه‭ ‬الثالث‭ ‬بقيادة‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬المتألق‭ ‬عمر‭ ‬مرموش،‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬المتعثر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬بدأ‭ ‬دورتموند،‭ ‬وصيف‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬ويواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة،‭ ‬العام‭ ‬بخسارتين‭ ‬أمام‭ ‬ليفركوزن‭ (‬2-3‭) ‬وهولشتاين‭ ‬كيل‭ (‬2-4‭).‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬التركي‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬ويعيش‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬السابق‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭.‬

وقال‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لشبكة‭ ‬سكاي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬بنفسي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬أهتم‭ ‬ببوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬بالناس‭ ‬الذين‭ ‬يتمنون‭ ‬الخير‭ ‬لهذا‭ ‬النادي،‭ ‬وبأنني،‭ ‬الشخص‭ ‬المسؤول،‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬يلعب‭ ‬كما‭ ‬يريدون‮»‬‭.‬