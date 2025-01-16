لعيون ((عليه))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬وضع‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬فريقه‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬حجز‭ ‬مقعد‭ ‬بين‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬عاما،‭ ‬وبات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬أبرز‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭.‬

بعد‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬15‭ ‬هدفا،‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬عن‭ ‬الإنكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ومتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭. ‬رقمٌ‭ ‬كان‭ ‬كافيا‭ ‬لربط‭ ‬اسمه‭ ‬بانتقال‭ ‬محتمل‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭.‬

ويحتل‭ ‬مرموش‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المساهمات‭ ‬التهديفية‭ ‬بـ25‭ ‬هدفا،‭ ‬خلف‭ ‬مواطنه‭ ‬وقائد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬إضافية‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬31‭ ‬مساهمة‭ ‬تهديفية‭.‬

تسلّط‭ ‬الأضواء‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬مرموش‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الثالث‭ ‬بـ33‭ ‬نقطة،‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬العاشر‭ ‬الذي‭ ‬يبتعد‭ ‬عنه‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

تعود‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬احتل‭ ‬خلال‭ ‬فرانكفورت‭ ‬مرتبة‭ ‬بين‭ ‬الاربعة‭ ‬الأوائل‭ ‬إلى‭ ‬موسم‭ ‬1992‭-‬1993،‭ ‬لكنه‭ ‬يتخوّف‭ ‬من‭ ‬ألا‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتقال‭ ‬نجمه‭ ‬الفرعوني‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المصري‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬يخوض‭ ‬غمار‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬منذ‭ ‬2017،‭ ‬تراوده‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬فكرة‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ناد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭.‬