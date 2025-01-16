لعيون ((عليه))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين - (أ ف ب): بعد انتهاء النصف الأول من الموسم، وضع المهاجم المصري عمر مرموش فريقه أينتراخت فرانكفورت على طريق حجز مقعد بين الأربعة الأوائل في الدوري الألماني لكرة القدم وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبات في الوقت عينه محط اهتمام أبرز الأندية الأوروبية.
بعد 17 مباراة خاضها في الدوري، تمكن من تسجيل 15 هدفا، متأخرا بفارق هدف عن الإنكليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ ومتصدر ترتيب الهدافين. رقمٌ كان كافيا لربط اسمه بانتقال محتمل إلى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية.
ويحتل مرموش المركز الثاني في الدوريات الخمسة الكبرى على صعيد المساهمات التهديفية بـ25 هدفا، خلف مواطنه وقائد منتخب بلاده محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي، الذي لعب ثلاث مباريات إضافية وفي رصيده 31 مساهمة تهديفية.
تسلّط الأضواء مجددا على مرموش عندما يستضيف فرانكفورت الثالث بـ33 نقطة، بوروسيا دورتموند العاشر الذي يبتعد عنه بثماني نقاط في المرحلة الثامنة عشرة اليوم الجمعة.
تعود المرة الأخيرة التي احتل خلال فرانكفورت مرتبة بين الاربعة الأوائل إلى موسم 1992-1993، لكنه يتخوّف من ألا يتمكن من تكرار هذا الإنجاز في حال انتقال نجمه الفرعوني.
وعلى الرغم من أن المصري البالغ 25 عاما يخوض غمار الدوري الالماني منذ 2017، تراوده من دون أدنى شك فكرة الانتقال إلى ناد كبير في القارة العجوز.
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