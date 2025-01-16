خالد بن حمد يفتتح أكاديمية عبدالله بن خالد لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أكاديمية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬المبادرات‭ ‬المشتركة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬و«الفيفا‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبحضور‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬العالمي‭ ‬آرسين‭ ‬فينغر‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬وكبار‭ ‬الحضور‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬أكاديمية‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬هو‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمستقبل‭ ‬الرياضة،‭ ‬وسنعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭.. ‬الأكاديمية‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬متميزة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬للمواهب‭ ‬الوطنية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬احترافية‭ ‬عالمية‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ستوفر‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬متكاملة‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬مثمنا‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬قسم‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬العالمي‭ ‬آرسين‭ ‬فينغر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬لتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الكروية‭ ‬الجديد‭.‬