خالد بن حمد يفتتح أكاديمية عبدالله بن خالد لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكاديمية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لكرة القدم أمس الخميس 16 يناير 2025 والتي تعد أحد المبادرات المشتركة ما بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة القدم و«الفيفا».
جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم وبحضور المدرب الفرنسي العالمي آرسين فينغر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في «الفيفا» وعدد من المدعوين وكبار الحضور.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن افتتاح أكاديمية عبدالله بن خالد لكرة القدم يعكس التزام مملكة البحرين بتطوير كرة القدم البحرينية وفق أعلى المعايير، والعمل على إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المملكة في مختلف المحافل الدولية.
وأضاف «إننا نؤمن بأن الاستثمار في المواهب هو الركيزة الأساسية لمستقبل الرياضة، وسنعمل جاهدين على دعم كل المبادرات التي تخدم هذا التوجه.. الأكاديمية تمثل خطوة متميزة نحو تعزيز البنية التحتية لكرة القدم البحرينية، وتفتح آفاقًا جديدة للمواهب الوطنية للوصول إلى مستويات احترافية عالمية».
واكد سموه أن الأكاديمية ستوفر بيئة رياضية متكاملة ما يعزز من قدرات اللاعبين على كافة المستويات معربا سموه عن شكره وتقديره لجميع القائمين على الأكاديمية، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة، مثمنا الجهود التي يبذلها قسم التدريب والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي العالمي آرسين فينغر في دعم مثل هذه المبادرات التي ترمي إلى تطوير كرة القدم في مختلف بلدان العالم ومن بينها مملكة البحرين التي تم اختيارها من بين 25 دولة لتطبيق برنامج اكتشاف المواهب الكروية الجديد.
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