أمريكا ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني البرهان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
نيروبي - (رويترز): قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وقال اثنان من المصادر المطلعة بشكل مباشر على الأمر إن العقوبات، التي تأتي بعد فرض إجراءات مماثلة على خصم البرهان في وقت سابق من هذا الشهر، تهدف إلى إظهار استهداف الولايات المتحدة لطرفي الصراع بالمثل ودفعها باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية. ولم يرد الجيش السوداني بعد على طلب للتعليق. ولم يرد متحدثون باسم وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بعد على طلبات للحصول على تعليق.
وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية معا انقلابا في 2021 للإطاحة بالحكومة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد ذلك بأقل من عامين بشأن خطط لدمج قواتهما. وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت الملايين إلى النزوح من ديارهم، وزجت بنصف السكان إلى براثن الجوع.
وقال أحد المصادر وهو دبلوماسي إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.
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