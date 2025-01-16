أمريكا ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني البرهان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نيروبي‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬لرويترز‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬السوداني‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭. ‬

وقال‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬المطلعة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬العقوبات،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬إجراءات‭ ‬مماثلة‭ ‬على‭ ‬خصم‭ ‬البرهان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬استهداف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لطرفي‭ ‬الصراع‭ ‬بالمثل‭ ‬ودفعها‭ ‬باتجاه‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬حكم‭ ‬بقيادة‭ ‬مدنية‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬متحدثون‭ ‬باسم‭ ‬وزارتي‭ ‬الخارجية‭ ‬والخزانة‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭. ‬

وقاد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬معا‭ ‬انقلابا‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬للإطاحة‭ ‬بالحكومة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬لكنهما‭ ‬اختلفا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬بشأن‭ ‬خطط‭ ‬لدمج‭ ‬قواتهما‭. ‬وأسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف،‭ ‬ودفعت‭ ‬الملايين‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬ديارهم،‭ ‬وزجت‭ ‬بنصف‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬براثن‭ ‬الجوع‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المصادر‭ ‬وهو‭ ‬دبلوماسي‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هو‭ ‬استهداف‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬للمدنيين‭ ‬والبنية‭ ‬الأساسية‭ ‬المدنية‭ ‬ومنع‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬وكذلك‭ ‬رفض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬