قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يدّعي على 10 أشخاص جدد بعد عامين من تعليق عمله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استأنف‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬طارق‭ ‬البيطار‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إجراءاته‭ ‬القضائية،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬لعامين،‭ ‬بالادّعاء‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬موظفين،‭ ‬بينهم‭ ‬سبعة‭ ‬مسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬وأمنيين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬استجوابهم‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ومنذ‭ ‬عامين،‭ ‬غرق‭ ‬التحقيق‭ ‬القضائي‭ ‬بشأن‭ ‬الانفجار‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2020،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6500‭ ‬بجروح،‭ ‬في‭ ‬متاهات‭ ‬السياسة،‭ ‬إذ‭ ‬قاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حينها‭ ‬حملة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتنحّي‭ ‬البيطار،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬فوضى‭ ‬قضائية‭ ‬بعدما‭ ‬حاصرت‭ ‬المحقق‭ ‬العدلي‭ ‬عشرات‭ ‬الدعاوى‭ ‬لكفّ‭ ‬يده،‭ ‬تقدّم‭ ‬بغالبيتها‭ ‬مسؤولون‭ ‬مُدّعى‭ ‬عليهم‭.

‬

وجاء‭ ‬استئناف‭ ‬البيطار‭ ‬لعمله‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بعيد‭ ‬انتخاب‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬رئيسا‭ ‬للجمهورية‭ ‬ثم‭ ‬تكليف‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تغيّر‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بعدما‭ ‬تراجع‭ ‬نفوذ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬إثر‭ ‬حربه‭ ‬المفتوحة‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭. ‬وتعهّد‭ ‬رئيسا‭ ‬الجمهورية‭ ‬والحكومة‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬خطاباتهما‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬‮«‬استقلالية‭ ‬القضاء‮»‬‭ ‬ومنع‭ ‬التدخّل‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تسوده‭ ‬ثقافة‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭: ‬إنّ‭ ‬البيطار‭ ‬‮«‬استأنف‭ ‬إجراءاته‭ ‬في‭ ‬الملفّ،‭ ‬وادّعى‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬المرفأ‭ ‬وسبعة‭ ‬ضباط‭ ‬برتب‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬وجهازي‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والجمارك‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬‮«‬سيبدأ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬استجواب‭ ‬المدّعى‭ ‬عليهم‮»‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬جلسات‭ ‬تحقيق‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬مارس‭ ‬وأبريل‭ ‬مع‭ ‬المدّعى‭ ‬عليهم‭ ‬السابقين‭ ‬وبينهم‭ ‬وزراء‭ ‬سابقون‭ ‬ونواب‭ ‬وقادة‭ ‬أمنيون‭ ‬وعسكريون‭ ‬وقضاة‭ ‬وموظفون‭ ‬في‭ ‬المرفأ‭ ‬وإداريون‭.‬

ويعتزم‭ ‬البيطار‭ ‬إثر‭ ‬ذلك،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬اختتام‭ ‬التحقيق‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التمييزية‭ ‬لإبداء‭ ‬مطالعتها‭ ‬بالأساس،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإصدار‭ ‬القرار‭ ‬الاتهامي‭.

‬ومنذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للانفجار،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الانفجارات‭ ‬غير‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬عزته‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬تخزين‭ ‬كميات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬نيترات‭ ‬الأمونيوم‭ ‬داخل‭ ‬المرفأ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراءات‭ ‬وقاية‭ ‬إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬لم‭ ‬تُعرف‭ ‬أسبابه‭. ‬وتبيّن‭ ‬لاحقا‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عدة‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بمخاطر‭ ‬تخزين‭ ‬المادة‭ ‬ولم‭ ‬يحركوا‭ ‬ساكنا‭.

‬

وإثر‭ ‬الانفجار،‭ ‬عيّنت‭ ‬السلطات‭ ‬القاضي‭ ‬فادي‭ ‬صوان‭ ‬محقّقا‭ ‬عدليا،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تمّت‭ ‬تنحيته‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2021‭ ‬إثر‭ ‬ادعائه‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حينها‭ ‬حسان‭ ‬دياب‭ ‬وثلاثة‭ ‬وزراء‭ ‬سابقين‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الإهمال‭ ‬والتقصير‭ ‬والتسبّب‭ ‬بوفاة‮»‬‭ ‬وجرح‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭. ‬واصطدم‭ ‬خلفه‭ ‬البيطار‭ ‬بالعراقيل‭ ‬ذاتها،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬مع‭ ‬مطالبة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعزله‭. ‬وتسبّب‭ ‬إصرار‭ ‬البيطار،‭ ‬المعروف‭ ‬ببعده‭ ‬عن‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬والذي‭ ‬علّقت‭ ‬عليه‭ ‬عائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬آمالا‭ ‬كبيرة‭ ‬لبلوغ‭ ‬العدالة،‭ ‬بأزمة‭ ‬قضائية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعدما‭ ‬أحبط‭ ‬مدّعي‭ ‬عام‭ ‬التمييز‭ ‬حينها‭ ‬غسان‭ ‬عويدات‭ ‬محاولته‭ ‬استئناف‭ ‬التحقيقات‭ ‬مطلع‭ ‬2023‭. ‬

واصطدمت‭ ‬مطالبة‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬تظاهروا‭ ‬مرارا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بتحقيق‭ ‬دولي،‭ ‬برفض‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬ولطالما‭ ‬دعت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬دولية،‭ ‬بينها‭ ‬هيومن‭ ‬رايتش‭ ‬ووتش‭ ‬والعفو‭ ‬الدولية،‭ ‬وعائلات‭ ‬الضحايا،‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدعم‭ ‬إنشاء‭ ‬بعثة‭ ‬دولية‭ ‬مستقلة‭ ‬ومحايدة‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭. ‬

وبعدما‭ ‬تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬القسم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استقلالية‭ ‬القضاء،‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطاباته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬طاقتنا‭ ‬لإنصاف‭ ‬ضحايا‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬ولتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬لهم‭ ‬ولذويهم‮»‬‭.‬