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زيلينسكي وستارمر يوقعان في كييف شراكة تاريخية ((لمائة عام))

1/16/2025 8:52:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقّع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬الذي‭ ‬تعد‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬داعمي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬روسيا،‭ ‬اتفاقا‭ ‬‮«‬تاريخيا‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬شراكة‭ ‬‮«‬لمائة‭ ‬عام‮»‬‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭. ‬وقال‭ ‬ستارمر‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬التوقيع‭ ‬‮«‬وقعنا‭ ‬معا‭ ‬اتفاقا‭ ‬تاريخيا‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬وهو‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬تعكس‭ ‬المودة‭ ‬الهائلة‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يتعلق‭ ‬بمجالات‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬والطاقة‭ ‬والتجارة‮»‬‭. ‬

ويزور‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬ستارمر‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬وحلّقت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬حيث‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬الخميس،‭ ‬تلتها‭ ‬أصوات‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كييف‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬ينشط‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬معادية‮»‬‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭. ‬وتخشى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المتراجعة‭ ‬ميدانيا‭ ‬والمنهكة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الأوروبيون‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬توقف‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكييف‭ ‬بعدما‭ ‬كرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬بسرعة‭. ‬

وقال‭ ‬ستارمر‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬جنودا‭ ‬أوكرانيين‭ ‬جرحى‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬وضع‭ ‬ممكن‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬ولفت‭ ‬ستارمر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬بمثابة‭ ‬تذكير‭ ‬بالثمن‭ ‬الباهظ‭ ‬الذي‭ ‬تدفعه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬بالتالي‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‮»‬‭ ‬و«عدم‭ ‬التراخي‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬

ووضع‭ ‬ستارمر‭ ‬وزيلينسكي‭ ‬اكاليل‭ ‬عند‭ ‬نصب‭ ‬تذكاري‭ ‬للجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إنه‭ ‬سيناقش‭ ‬مع‭ ‬ستارمر‭ ‬إمكان‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يحتمل‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬مستقبلية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬وهو‭ ‬اقتراح‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬ستارمر‭ ‬المفاجئة‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬ستوقعان‭ ‬شراكة‭ ‬تاريخية‭ ‬مدتها‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬لتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأمنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬شراكتهما‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وتركز‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكييف‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحر‭. ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬عن‭ ‬ستارمر‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬إن‭ ‬طموح‭ (‬فلاديمير‭) ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬شركائها‭ ‬حقق‭ ‬فشلا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬هائلا‭. ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬نحن‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬وهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستنقل‭ ‬هذه‭ ‬الصداقة‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬20‭ ‬يناير،‭ ‬إنه‭ ‬يحضر‭ ‬للقاء‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬لإنهاء‮»‬‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأعرب‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬بوضوح‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تأييده‭ ‬إنفاق‭ ‬واشنطن‭ ‬المليارات‭ ‬لدعم‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭.‬

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