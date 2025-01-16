الهند وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 16 - 1 (كونا) -- اتفقت الهند وسنغافورة اليوم الخميس على تعزيز التعاون الثنائي بعد محادثات حول القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها ان الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى الهند اجرى محادثات مع كل من الرئيسة الهندية دروبادي مورمو ورئيس وزرائها ناريندرا مودي والعديد من كبار الشخصيات الهندية حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وقال مودي نقلا عن البيان انه بحث مع الرئيس السنغافوري سبل تطوير "التعاون في قطاعات الصناعة لاسيما تصنيع
اشباه الموصلات والبنية الأساسية بالاضافة الى بحث تطوير العلاقات في مجال الثقافة".
واضاف انه تبادل مع ضيفه السنغافوري وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام قد وصل إلى نيودلهي يوم الثلاثاء الماضي في زيارة تستغرق خمسة أيام تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين وحضور الاحتفالات الخاصة بالذكرى ال60 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وسنغافورة. (النهاية)
ا ت ك / س ع م
MENAFN16012025000071011013ID1109099491
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