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الهند وسنغافورة تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة

1/16/2025 5:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 16 - 1 (كونا) -- اتفقت الهند وسنغافورة اليوم الخميس على تعزيز التعاون الثنائي بعد محادثات حول القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها ان الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى الهند اجرى محادثات مع كل من الرئيسة الهندية دروبادي مورمو ورئيس وزرائها ناريندرا مودي والعديد من كبار الشخصيات الهندية حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وقال مودي نقلا عن البيان انه بحث مع الرئيس السنغافوري سبل تطوير "التعاون في قطاعات الصناعة لاسيما تصنيع اشباه الموصلات والبنية الأساسية بالاضافة الى بحث تطوير العلاقات في مجال الثقافة".
واضاف انه تبادل مع ضيفه السنغافوري وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام قد وصل إلى نيودلهي يوم الثلاثاء الماضي في زيارة تستغرق خمسة أيام تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين وحضور الاحتفالات الخاصة بالذكرى ال60 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وسنغافورة. (النهاية)

ا ت ك / س ع م


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