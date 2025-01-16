(كأس العالم لليد 2025).. ايطاليا تفوز على الجزائر والدنمارك تتغلب على تونس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 1 (كونا) -- حقق منتخب
ايطاليا لكرة اليد اليوم الخميس فوزا على المنتخب الجزائري بنتيجة 33 - 32 فيما تغلب الدنمارك على تونس بنتيجة 32 - 21 في إطار مواجهات المجموعة B في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 بنسختها الـ29.
وبهذا الانتصار احتل كل من ايطاليا والدنمارك ترتيب المجموعة B برصيد أربع نقاط لكل منهما فيما بقيت تونس والجزائر متذيلين الترتيب بصفر نقاط.
يذكر أن منتخب الجزائر تعرض لخسارة من منتخب الدنمارك ومنتخب تونس خسر أيضا من منتخب ايطاليا في منافسات الجولة الأولى من البطولة.
وسيتواجه في الجولة الاخيرة المقرر في 18 يناير الجاري منتخب الجزائر مع منتخب تونس ومنتخب الدنمارك مع ايطاليا.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
MENAFN16012025000071011013ID1109099490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.