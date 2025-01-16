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(كأس العالم لليد 2025).. ايطاليا تفوز على الجزائر والدنمارك تتغلب على تونس

1/16/2025 5:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- حقق منتخب ايطاليا لكرة اليد اليوم الخميس فوزا على المنتخب الجزائري بنتيجة 33 - 32 فيما تغلب الدنمارك على تونس بنتيجة 32 - 21 في إطار مواجهات المجموعة B في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 بنسختها الـ29.
وبهذا الانتصار احتل كل من ايطاليا والدنمارك ترتيب المجموعة B برصيد أربع نقاط لكل منهما فيما بقيت تونس والجزائر متذيلين الترتيب بصفر نقاط.
يذكر أن منتخب الجزائر تعرض لخسارة من منتخب الدنمارك ومنتخب تونس خسر أيضا من منتخب ايطاليا في منافسات الجولة الأولى من البطولة.
وسيتواجه في الجولة الاخيرة المقرر في 18 يناير الجاري منتخب الجزائر مع منتخب تونس ومنتخب الدنمارك مع ايطاليا.(النهاية)

م ي م / ط أ ب


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