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(كأس العالم لكرة اليد 2025).. مواجهات اليوم الثالث تشهد إثارة وغزارة بالاهداف

1/16/2025 5:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- شهدت مواجهات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 اليوم الخميس نتائج مثيرة وأخرى غير متوقعة إضافة إلى غزارة بالأهداف في البطولة التي انطلقت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 2 فبراير المقبل وتقام في ثلاث دول وهي كرواتيا والنرويج والدنمارك.
وضمن المجموعة C تغلب منتخب النمسا لكرة اليد على نظيره القطري بصعوبة بالغة (28 - 26) وكذلك حققت فرنسا الفوز على الكويت (43 - 19).
وفي المجموعة B حقق حامل اللقب منتخب الدنمارك فوزا ثانيا بنتيجة كبيرة (32 - 21) وجاء على حساب منتخب تونس الذي بدوره تكبد الخسارة الثانية له على التوالي في البطولة فيما واصلت ايطاليا أداءها العالي بتحقيق فوز ثان متتال على حساب الجزائر بنتيجة (32 - 23).
أما المجموعة G فقد حقق منتخب سلوفينيا فوزا كبيرا على منتخب كوبا بنتيجة (41 - 19) فيما حقق منتخب آيسلندا انتصارا مريحا على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (34 - 21) وفي المجموعة F حقق منتخب اسبانيا انطلاقة قوية بفوزه على منتخب تشيلي (31 - 22) وكذلك حقق منتخب السويد فوزا عريضا على منتخب اليابان بنتيجة (39 - 21).
وتستكمل البطولة غدا الجمعة بإقامة ثماني مواجهات وهي البحرين مع مصر والتشيك مع بولندا وهولندا مع مقدونيا والبرازيل مع البرتغال وكرواتيا مع الارجنتين وسويسرا مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مع النرويج وغينيا مع المجر. (النهاية) ح م ش / ط أ ب

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