(كأس العالم لكرة اليد 2025).. مواجهات اليوم الثالث تشهد إثارة وغزارة بالاهداف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 1 (كونا) -- شهدت مواجهات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 اليوم الخميس نتائج مثيرة وأخرى غير متوقعة إضافة إلى غزارة بالأهداف في البطولة التي انطلقت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 2 فبراير المقبل وتقام في ثلاث دول وهي كرواتيا والنرويج والدنمارك.
وضمن المجموعة C تغلب منتخب
النمسا لكرة اليد على نظيره القطري بصعوبة بالغة (28 - 26) وكذلك حققت فرنسا الفوز على الكويت (43 - 19).
وفي المجموعة B حقق حامل اللقب منتخب الدنمارك فوزا ثانيا بنتيجة كبيرة (32 - 21) وجاء على حساب منتخب تونس الذي بدوره تكبد الخسارة الثانية له على التوالي في البطولة فيما واصلت ايطاليا أداءها العالي بتحقيق فوز ثان متتال على حساب الجزائر بنتيجة (32 - 23).
أما المجموعة G فقد حقق منتخب سلوفينيا فوزا كبيرا على منتخب كوبا بنتيجة (41 - 19) فيما حقق منتخب آيسلندا انتصارا مريحا على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (34 - 21) وفي المجموعة F حقق منتخب اسبانيا انطلاقة قوية بفوزه على منتخب تشيلي (31 - 22) وكذلك حقق منتخب السويد فوزا عريضا على منتخب اليابان بنتيجة (39 - 21).
وتستكمل البطولة غدا الجمعة بإقامة ثماني مواجهات وهي البحرين مع مصر والتشيك مع بولندا وهولندا مع مقدونيا والبرازيل مع البرتغال وكرواتيا مع الارجنتين وسويسرا مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مع النرويج وغينيا مع المجر. (النهاية) ح م ش / ط أ ب
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