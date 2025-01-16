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الرئيس الامريكي المنتخب يعين سفراء خاصين إلى هوليوود ويصفها بأنها مكان كثير المشاكل

1/16/2025 5:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الخميس تعيين كل من الممثلين جون فويت وميل جيبسون وسيلفستر ستالون كسفراء خاصين إلى هوليوود بكاليفورنيا "لانها مكان كثير المشاكل".
وقال الرئيس ترامب في بيان له ان هؤلاء السفراء "سيعملون كمبعوثين خاصين بهدف اعادة هوليوود التي خسرت الكثير من أعمالها على مدى السنوات الأربع الماضية لصالح الدول الأجنبية الى سابق عهدها لتصبح أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".
وأوضح ترامب أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموهوبون للغاية سيكونون عيني وأذني وسأقوم بتنفيذ ما يقترحونه حيث سيكون مرة أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية عصر ذهبي لهوليوود".
وتتسلم إدارة ترامب السلطة في ال20 من الشهر الجاري حيث سيبدأ الرئيس الجمهوري ولايته ثانية والاخيرة في البيت الأبيض حتى ال20 من يناير 2029. (النهاية)

ع س ج / س ع م


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