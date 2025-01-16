الرئيس الامريكي المنتخب يعين سفراء خاصين إلى هوليوود ويصفها بأنها مكان كثير المشاكل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم الخميس تعيين كل من الممثلين جون فويت وميل جيبسون وسيلفستر ستالون كسفراء خاصين إلى هوليوود بكاليفورنيا "لانها مكان كثير المشاكل".
وقال الرئيس ترامب في بيان له ان هؤلاء السفراء "سيعملون كمبعوثين خاصين بهدف اعادة هوليوود التي خسرت الكثير من أعمالها على مدى السنوات الأربع الماضية لصالح الدول الأجنبية الى سابق عهدها لتصبح أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".
وأوضح ترامب أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموهوبون للغاية سيكونون عيني وأذني وسأقوم بتنفيذ ما يقترحونه حيث سيكون مرة أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية عصر ذهبي لهوليوود".
وتتسلم إدارة ترامب السلطة في ال20 من الشهر الجاري حيث سيبدأ الرئيس الجمهوري ولايته ثانية والاخيرة في البيت الأبيض حتى ال20 من يناير 2029. (النهاية)
ع س ج / س ع م
MENAFN16012025000071011013ID1109099487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.