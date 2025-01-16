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الامم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لمساعدة اكثر من 10 ملايين شخص في 2025

1/16/2025 5:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 1 (كونا) –- أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025 حيث يحتاج 5ر19 مليون شخص إلى مساعدات وحماية حيوية وهو ما يمثل زيادة قدرها 3ر1 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي اليوم الخميس ان خطة هذا العام تسعى إلى جمع 5ر2 مليار دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لنحو 5ر10 ملايين شخص من أكثر الأشخاص ضعفا بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
واضاف حق ان المانحين قدموا لليمن في عام 2024 مبلغ 4ر1 مليار دولار للنداء الإنساني في اليمن مما مكن حوالي 200 وكالة إغاثة ثلثاها منظمات محلية يمنية من الوصول إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص.
من جهته قال المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس ان العمل الإنساني كان فعالا في التخفيف من حدة اثار ازمة البلاد على السكان.
لكن هارنيس اكد أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل هذا بمفردها وهناك حاجة إلى المزيد لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود. (النهاية)

ا م م / م م ج


MENAFN16012025000071011013ID1109099486

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