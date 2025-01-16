الامم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لمساعدة اكثر من 10 ملايين شخص في 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 16 – 1 (كونا) –- أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025 حيث يحتاج 5ر19 مليون شخص إلى مساعدات وحماية حيوية وهو ما يمثل زيادة قدرها 3ر1 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي اليوم الخميس ان خطة هذا العام تسعى إلى جمع 5ر2 مليار دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لنحو 5ر10 ملايين شخص من أكثر الأشخاص ضعفا بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
واضاف حق ان المانحين قدموا لليمن في عام 2024 مبلغ 4ر1 مليار دولار للنداء الإنساني في اليمن مما مكن حوالي 200 وكالة إغاثة ثلثاها منظمات محلية يمنية من الوصول إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص.
من جهته قال المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس ان العمل الإنساني كان فعالا في التخفيف من حدة اثار ازمة البلاد على السكان.
لكن هارنيس اكد أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل هذا بمفردها وهناك حاجة إلى المزيد لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN16012025000071011013ID1109099486
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