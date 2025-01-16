السلطات الأمريكية تكشف عن تحقيق مزيد من التقدم في احتواء حرائق لوس أنجلوس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس تحقيق مزيد من التقدم في احتواء حرائق الغابات التي تجتاح مدينة (لوس انجلوس) جنوب الولاية.
وحسب الموقع الرسمي للإدارة فإن نسبة احتواء الحرائق باتت تتراوح بين 22 إلى 98 في المئة بعد أن كانت أمس الأربعاء تتراوح بين 19 إلى 97 في المئة.
وأفادت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية بأن "أكثر من 170 ألف شخص بقوا تحت إشعارات الإخلاء حتى يوم الخميس. ولا يزال نحو 82400 شخص تحت أوامر الإخلاء فيما يخضع 90400 آخرون لتحذيرات بالإخلاء".
ونقلت الشبكة الإخبارية عن خبراء في الأرصاد الجوية أن من المتوقع هبوب موجة جديدة من الرياح الموسمية مطلع الأسبوع المقبل كما أكد لها خبراء في الإطفاء ومحققون في مجال الحرائق أن "الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر وربما أطول من ذلك لمعرفة بالضبط كيف اشتعلت الحرائق".
وأفادت شبكة (إن.بي.سي) بأن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم "وعد بجهود إعادة البناء على غرار خطة مارشال والتي قد تكلف عشرات المليارات من الدولارات".
وأوضحت الشبكة الإخبارية أن "الاهتمام قد تحول بالفعل إلى جهود التنظيف والترميم الواسعة التي ستعقب الحرائق" مشيرا إلى تحذير مديرية الأرصاد الجوية من توقع "عودة حرائق خطيرة الأسبوع المقبل".
واندلعت الحرائق في مختلف مناطق (لوس أنجلوس) في السابع من يناير الجاري مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة وأعلنت حالة طوارئ للتعامل معها. (النهاية)
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