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السلطات الأمريكية تكشف عن تحقيق مزيد من التقدم في احتواء حرائق لوس أنجلوس

1/16/2025 5:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس تحقيق مزيد من التقدم في احتواء حرائق الغابات التي تجتاح مدينة (لوس انجلوس) جنوب الولاية.
وحسب الموقع الرسمي للإدارة فإن نسبة احتواء الحرائق باتت تتراوح بين 22 إلى 98 في المئة بعد أن كانت أمس الأربعاء تتراوح بين 19 إلى 97 في المئة.
وأفادت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية بأن "أكثر من 170 ألف شخص بقوا تحت إشعارات الإخلاء حتى يوم الخميس. ولا يزال نحو 82400 شخص تحت أوامر الإخلاء فيما يخضع 90400 آخرون لتحذيرات بالإخلاء".
ونقلت الشبكة الإخبارية عن خبراء في الأرصاد الجوية أن من المتوقع هبوب موجة جديدة من الرياح الموسمية مطلع الأسبوع المقبل كما أكد لها خبراء في الإطفاء ومحققون في مجال الحرائق أن "الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر وربما أطول من ذلك لمعرفة بالضبط كيف اشتعلت الحرائق".
وأفادت شبكة (إن.بي.سي) بأن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم "وعد بجهود إعادة البناء على غرار خطة مارشال والتي قد تكلف عشرات المليارات من الدولارات".
وأوضحت الشبكة الإخبارية أن "الاهتمام قد تحول بالفعل إلى جهود التنظيف والترميم الواسعة التي ستعقب الحرائق" مشيرا إلى تحذير مديرية الأرصاد الجوية من توقع "عودة حرائق خطيرة الأسبوع المقبل".
واندلعت الحرائق في مختلف مناطق (لوس أنجلوس) في السابع من يناير الجاري مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة وأعلنت حالة طوارئ للتعامل معها. (النهاية)

ع س ج / م م ج


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