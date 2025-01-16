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البنك الدولي.. الاقتصادات النامية ستحقق تقدما ابطأ في اطار جهود اللحاق بالاقتصادات المتقدمة

1/16/2025 5:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 1 (كونا) -– توقع تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم الخميس ان تنهي الاقتصادات النامية التي تحرك 60 في المئة من النمو العالمي الربع الاول من القرن 21 بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وذكر تقرير (آفاق الاقتصادات العالمية) الذي نشره البنك الدولي على صفحته الالكترونية ان الاقتصاد العالمي قد يشهد استقرارا في العامين المقبلين في المقابل تشير التوقعات الى ان الاقتصادات النامية ستحقق تقدما أبطأ في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 7ر2 في المئة في عامي 2025 و2026 وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024 مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة فيما يتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتا عند نحو 4 في المئة خلال العامين المقبلين.
وقال ان "هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا".
واوضح ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بلغت نحو نصف مستواها في أوائل العقد الأول من القرن ال21 في حين بلغت القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024 خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010-2019.
واشار التقرير الى ان ذلك ادى الى انخفاض النمو الاقتصادي بوجه عام من 9ر5 في المئة في العقد الأول من القرن الحالي إلى 1ر5 في المئة في العقد الثاني ثم إلى 5ر3 في المئة في العقد الثالث.
واظهر التقرير انه باستثناء الصين والهند فقد كان متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية منذ عام 2014 أقل بنصف نقطة مئوية مقارنة بالاقتصادات الغنية مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
من جهته قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية إندرميت جيل في تعليقه على التقرير ان "السنوات ال25 المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية" مشيرا إلى "تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم وظهور عوامل سلبية حلت محل هذه القوى تمثلت في ارتفاع أعباء الديون وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية وارتفاع تكاليف تغير المناخ".
وأضاف جيل "في السنوات القادمة ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة وتعميق العلاقات التجارية وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة".
واشار الى ان الاقتصادات النامية تعتبر أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي فهي تمثل نحو 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي مقابل 25 في المئة في عام 2000.
وذكر ان الاقتصادات النامية اصبحت ايضا مصدرا مهما لتدفقات رأس المال العالمية وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى لافتا الى انه بين عامي 2019 و2023 شكلت هذه الاقتصادات 40 في المئة من التحويلات العالمية ارتفاعا من 30 في المئة في العقد الأول من هذا القرن.
من جانبه قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي في التقرير "في عالم يكتنفه الغموض على مستوى السياسات والتوترات التجارية ستحتاج الاقتصادات النامية إلى سياسات جريئة وبعيدة المدى لاغتنام الفرص غير المستغلة من أجل تحقيق التعاون عبر الحدود".
واضاف كوسي ان "البداية الجيدة ستكون من خلال السعي إلى إقامة شراكات إستراتيجية تجارية واستثمارية مع الأسواق سريعة التوسع في البلدان النامية الأخرى".
وأشار الى ان "تحديث البنية التحتية للنقل وتوحيد الإجراءات الجمركية يعد خطوتين حاسمتين لخفض النفقات غير الضرورية وتعزيز كفاءة التجارة". (النهاية)

ا م م / م م ج


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