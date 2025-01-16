مجلس الأمن يرحب بانتخاب رئيس للبنان وتكليف رئيس للحكومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 16 – 1 (كونا) -– رحب مجلس الأمن الدولي بانتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك تكليف نواف سلام رئيسا للوزراء مؤكدا ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يشكل "خطوة حاسمة" للتغلب على الأزمة السياسية والمؤسسية في هذا البلد.
واكد المجلس في بيان رئاسي اصدره اليوم الخميس ان "تشكيل الحكومة أمر بالغ الأهمية لاستقرار لبنان وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والمحلية" وشجع جميع الأطراف في لبنان على إظهار الوحدة المتجددة لتحقيق هذه الغاية من أجل ضمان قدرة لبنان على معالجة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد.
كما شجع المجلس السلطات اللبنانية الجديدة على البناء على جهودها حتى الآن من خلال الاستمرار في العمل بشكل بناء لتعزيز استقرار البلاد وتشكيل حكومة بسرعة مؤكدا على الدعم المستمر من المجتمع الدولي للمساعدة في خلق الظروف الإيجابية لهذه الانتخابات.
ودعا البيان الى ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان للاستقرار والأمن الإقليميين مرحبا باتفاق ايقاف الأعمال العدائية بين الاحتلال الاسرائيلي ولبنان في 26 نوفمبر الماضي.
الا انه اعرب عن قلقه بشأن الانتهاكات المبلغ عنها بعد 27 نوفمبر الماضي ودعا إلى ايقاف جميع انتهاكات الاتفاق.
كما دعا مجلس الامن الأطراف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق بأمانة وإلى التنفيذ الكامل لايقاف الأعمال العدائية بدعم من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بما يتماشى مع ولاياتيهما.
ودعا مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 لعام 2006 وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة من جانب جميع الأطراف لا سيما القرارين 1680 و 1559 .
وشدد على الدور الحاسم الذي تلعبه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في دعم الاستقرار الإقليمي ودعا جميع الأطراف إلى احترام سلامة اليونيفيل وغيرها من موظفي الأمم المتحدة ومبانيها لضمان احترام حرية حركة البعثة في جميع عملياتها بشكل كامل ودون عوائق.
وذكر مجلس الأمن بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومبانيها لا ينبغي أن تكون هدفا لأي هجوم على الإطلاق.
ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة بما في ذلك الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال فضلا عن المساعدة الاقتصادية بما يشمل الدعم المالي إلى الشعب اللبناني بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الآمنة للنازحين.
كما دعا الى تقديم المزيد من المساعدة الدولية في المستقبل للمساعدة في تسهيل إعادة إعمار لبنان وتنميته وتعزيز مؤسسات الدولة بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية والمساعدة في تأمين ايقاف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل للصراع. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN16012025000071011013ID1109099483
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