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مجلس الأمن يرحب بانتخاب رئيس للبنان وتكليف رئيس للحكومة

1/16/2025 5:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 1 (كونا) -– رحب مجلس الأمن الدولي بانتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك تكليف نواف سلام رئيسا للوزراء مؤكدا ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يشكل "خطوة حاسمة" للتغلب على الأزمة السياسية والمؤسسية في هذا البلد.
واكد المجلس في بيان رئاسي اصدره اليوم الخميس ان "تشكيل الحكومة أمر بالغ الأهمية لاستقرار لبنان وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والمحلية" وشجع جميع الأطراف في لبنان على إظهار الوحدة المتجددة لتحقيق هذه الغاية من أجل ضمان قدرة لبنان على معالجة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد.
كما شجع المجلس السلطات اللبنانية الجديدة على البناء على جهودها حتى الآن من خلال الاستمرار في العمل بشكل بناء لتعزيز استقرار البلاد وتشكيل حكومة بسرعة مؤكدا على الدعم المستمر من المجتمع الدولي للمساعدة في خلق الظروف الإيجابية لهذه الانتخابات.
ودعا البيان الى ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان للاستقرار والأمن الإقليميين مرحبا باتفاق ايقاف الأعمال العدائية بين الاحتلال الاسرائيلي ولبنان في 26 نوفمبر الماضي.
الا انه اعرب عن قلقه بشأن الانتهاكات المبلغ عنها بعد 27 نوفمبر الماضي ودعا إلى ايقاف جميع انتهاكات الاتفاق.
كما دعا مجلس الامن الأطراف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق بأمانة وإلى التنفيذ الكامل لايقاف الأعمال العدائية بدعم من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بما يتماشى مع ولاياتيهما.
ودعا مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 لعام 2006 وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة من جانب جميع الأطراف لا سيما القرارين 1680 و 1559 .
وشدد على الدور الحاسم الذي تلعبه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في دعم الاستقرار الإقليمي ودعا جميع الأطراف إلى احترام سلامة اليونيفيل وغيرها من موظفي الأمم المتحدة ومبانيها لضمان احترام حرية حركة البعثة في جميع عملياتها بشكل كامل ودون عوائق.
وذكر مجلس الأمن بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومبانيها لا ينبغي أن تكون هدفا لأي هجوم على الإطلاق.
ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة بما في ذلك الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال فضلا عن المساعدة الاقتصادية بما يشمل الدعم المالي إلى الشعب اللبناني بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الآمنة للنازحين.
كما دعا الى تقديم المزيد من المساعدة الدولية في المستقبل للمساعدة في تسهيل إعادة إعمار لبنان وتنميته وتعزيز مؤسسات الدولة بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية والمساعدة في تأمين ايقاف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل للصراع. (النهاية)

ا م م / م م ج


MENAFN16012025000071011013ID1109099483

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