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الرئيس التركي يبدي مخاوفه من استمرار الهجمات الإسرائيلية برغم اتفاق هدنة غزة

1/16/2025 5:36:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة 16 - 1 (كونا) -- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس عن مخاوف أنقرة من استمرار الهجمات والمجازر الإسرائيلية في غزة على رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم أمس داعيا المجتمع الدولي إلى مزيد من الجدية لضمان احترام الاتفاق وتضميد الجراح في القطاع.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع نظيره المنغولي أوخنانغين خورلسوخ حذر أردوغان من أن استمرار الهجمات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة على الرغم من الاتفاق "يزيد مخاوف تركيا المحقة" وذلك غداة استشهاد 81 شخصا وجرح نحو 200 بهجمات إسرائيلية بعيد الإعلان عن إبرام اتفاق الهدنة الذي يدخل حيز النفاذ الأحد المقبل.
وشدد أردوغان على ضرورة عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بانتهاك وقف إطلاق النار وإساءة استخدامه وتابع أن "الاتفاق مفيد لكل إخواننا الفلسطينيين وخاصة أهل غزة الذين يقاومون الظلم الإسرائيلي بصبر منذ 467 يوما" معربا عن شكره للدول الوسيطة وخاصة قطر ومصر على جهودها في التوصل إلى الاتفاق.
كما أكد أردوغان على بدء مفاوضات السلام الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية في أقرب وقت.
وتابع أن المهمة الكبيرة الآن هي إزالة الدمار خلفه الاحتلال في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة من دون انقطاع. وأضاف "سنواصل أداء هذه المهمة على الجانبين سواء في غزة وفي سوريا".
من جانبه أعرب الرئيس المنغولي أوخنانغين خورلسوخ عن امتنانه للجهود التي تبذلها تركيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي لضمان تحقيق السلام منوها بـ "العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين".
وتابع أن "إقامة العلاقات على مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال فتح صفحة جديدة بين الشعبين المنغولي والتركي أمر تاريخي" ولاسيما أن تركيا تتمتع بموقع جغرافي فريد يربط بين آسيا وأوروبا باعتبارها الدولة الثالثة المجاورة لمنغوليا ونعتبرها شريكا موثوقا به".
وأضاف "لذلك فإننا نهدف إلى توسيع وتطوير علاقاتنا وتعاوننا بين بلدينا في المجالات كافة".
ووقع الرئيسان التركي والمنغولي على الإعلان المشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين تركيا ومنغوليا. كما وقع البلدان 10 اتفاقيات وإعلانا مشتركا لإقامة شراكة استراتيجية بينهما.
وتشمل الاتفاقيات مجالات الطرق والنقل والتعليم والتعاون الرياضي والصحة والعلوم والتعدين والغابات والبيئة والاعلام بالإضافة إلى التعاون في مجال المنافسة ومكافحة الاحتكار. (النهاية)

ا ع س / ه س ص


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