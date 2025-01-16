إحالة قاتل المواطن السعودي في الأردن إلى محكمة الجنايات

(MENAFN
- Al Watan)
تمكنت الجهات الامنية الأردنية من القبض على قاتل المواطن السعودي زبن الشمري البالغ 48 عاماً في محافظة الكرك بعد طعنه بآله حادة من قبل شخص لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمتة وتم تحديد هويته ورصد مكانة مساء يوم أمس.
وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، أن مرتكب الجريمة بعد قيامه بطعن المغدور لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار، حيث جرى تحديد هويته، وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة الكرك لملاحقته وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
وأكد الناطق الإعلامي أنه قٌبض على الجاني وضبط الأداة الحادة التي استخدمها في الجريمة، واعترف بالتحقيق معه بقيامه بعملية الطعن إثر خلافات ووجود قضية بينه وبين المغدور وآخرين، مشيراً إلى إحالة الجاني إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
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