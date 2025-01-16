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إحالة قاتل المواطن السعودي في الأردن إلى محكمة الجنايات

1/16/2025 5:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت الجهات الامنية الأردنية من القبض على قاتل المواطن السعودي زبن الشمري البالغ 48 عاماً في محافظة الكرك بعد طعنه بآله حادة من قبل شخص لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمتة وتم تحديد هويته ورصد مكانة مساء يوم أمس.
وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، أن مرتكب الجريمة بعد قيامه بطعن المغدور لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار، حيث جرى تحديد هويته، وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة الكرك لملاحقته وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
وأكد الناطق الإعلامي أنه قٌبض على الجاني وضبط الأداة الحادة التي استخدمها في الجريمة، واعترف بالتحقيق معه بقيامه بعملية الطعن إثر خلافات ووجود قضية بينه وبين المغدور وآخرين، مشيراً إلى إحالة الجاني إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.

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