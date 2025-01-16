أوجاع القطاع السياحي تتفاقم.. أدلاء يهجرون المهنة طلبا للرزق

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم

"يا عمو خليني أشرحلك عن جرش، والله بعرف كل إشي، والله بصوركم وبغنيلكم"، بهذه العبارات تشبث آدم، ذو الأحد عشر عاما، بأحد زوار مدينة جرش الأثرية، سعيا لتحصيل أي مكافأة من الزائر النادر للمدينة.



وضع جرش ليس بأسوأ من بقية المواقع في المملكة، في ظل تراجع أعداد الزوار جراء التوترات الإقليمية التي آلت إلى إحجام الكثير من الجنسيات عن وضع المملكة ضمن خططهم للسياحة.



آدم، مشروع الدليل السياحي الصغير، يكتنز بكثير من المعلومات عن المدينة الأثرية، وزود عددا من الزوار بفيض من المعلومات خلال جولة موسعة في المرافق الأثرية، في ظل قلة عدد الأدلاء الموجودين، فكثير منهم ترك المهنة ولجأ إلى العمل في مجالات أخرى بسبب ضعف الإقبال.



وفي جولة موسعة أجرتها الغد في الموقع الأثري بجرش، صادفت مجموعة سياحية واحدة يرافقها دليل سياحي، ما يوضح تراجع أعداد الزوار من الجنسيات الأجنبية والذين انخفض عددهم بنسبة 36 % خلال العام الماضي.



في حين تشير إحصاءات البنك المركزي، والمتعلقة بالدخل السياحي الصادرة أول من أمس، إلى تراجع الدخل السياحي المتأتي من الجنسيات الأوروبية بنسبة 54 % والأميركية 35 %.



وبالإجمال تراجع الدخل السياحي للمملكة خلال العام 2024 بنسبة %2.3 ليبلغ 7,238.9 مليون دولار بالمقارنة مع العام 2023. ويعود ذلك إلى تراجع عدد السياح الإجمالي بنسبة 3.9 %.



واشتكى أدلاء سياحيون تحدثت إليهم الغد من غياب الدور الحكومي المفترض بدعم القطاع في ظل ما يشهده من ركود جراء استمرار حرب الإبادة الصهيونية على غزة.



باختصار "مافي شغل"، هذا ما قاله الدليل السياحي حسام محمد، لافتا إلى أن الكثير من زملاء المهنة لم يعمل يوما واحدا منذ بِدء العدوان الصهيوني على غزة.



وبين محمد أن أحد زملائه اضطر إلى بيع أثاث منزله حتى يستطيع توفير احتياجات أسرته من متطلبات الحياة.

وبين أن على الجهات المعنية أن تفعل شيئا، لتوضح أن الأردن في مأمن من الأحداث المحيطة به وتكثف الجهود لجذب السياح الدوليين الى المملكة والبحث عن اسواق جديدة.



جميع المعنيين بالقطاع والذين تحدثت إليهم الغد أكدوا تردي الأوضاع في القطاع، وقالوا إن الكثير من الأدلاء السياحيين اضطروا لترك وظائفهم والبحث عن أعمال بديلة أو البحث عن فرص أخرى خارج المملكة.



وعن دور جمعية أدلاء السياح الأردنية، في مساندة أعضائها فقد أعفت الأدلاء من الرسوم البالغة 140 دينارا.

وقال رئيس الجمعية السابق رائد عبد الحق "ننتظر اعفاء الحكومة من حصتها من الرسوم والبالغة 50 دينارا نظرا لما يشهده القطاع من تراجع كبير".



وأكد عبدالحق أن الكثير من الادلاء السياحيين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة إذ لا يستطيع عدد كبير منهم توفير ادنى متطلبات الحياة مثل المأكل والمشرب نتيجة عدم وجود عمل لهم.



وأشار الى غياب واضح لدعم الحكومة لهذا القطاع الذي يضم نحو 1.4 ألف دليل سياحي.



وأضاف عبدالحق ان ارتباط الأردن سياحيا مع بعض دول الجوار ادى الى تراجع اعداد الزوار خاصة للبرامج المرتبطة بدولة فلسطين المحتلة وخاصة الرحلات التي تكون الى القدس ومن ثم الى الأردن.



ويشار إلى ان عدد الأدلاء الناطقين باللغة الانجليزية، بلغ حوالي 800 دليل سياحي وبلغ عدد الأدلاء الناطقين باللغات الأخرى 600 دليل وعلى رأسها الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية وبأعداد تتناسب مع أعداد السياح.



واتفق الدليل السياحي احمد النجار مع سابقيه في معاناة قطاع الادلاء السياحيين خلال العام الماضي جراء استمرار العدوان الصهوني على غزة، وأكد ان الكثير من الأدلاء السياحيين اتجهوا الى مهن اخرى بسبب تراجع اعداد السياح الدوليين الى المملكة بشكل واضح.



وطالب الحكومة بضرورة دعم القطاع الذي عاش ضررا ملموسا لفترة تزيد على العام.

اقرأ المزيد :

مطالبات بدعم القطاع السياحي لمواجهة انخفاض الزوار



