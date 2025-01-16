ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، وجاء ذلك نتيجة لبيانات التضخم الأساسي الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، مما عزز الآمال بإمكانية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن أخبار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حدّت من مكاسب الذهب.



ووصل سعر الذهب الفوري إلى 2696.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ لتصل إلى 2726.60 دولارًا.



وأشار جيغار تريفيدي، المحلل الأول في Reliance Securities، إلى أن التراجع في التضخم الأساسي في الولايات المتحدة جدد الآمال بأن تكون سياسة الاحتياطي الفيدرالي أقل تقييدًا خلال هذا العام. وأضاف أن التضخم الأساسي تباطأ بشكل غير متوقع، في حين لم تظهر أسعار المستهلك أي مفاجآت كبيرة.

وبيّن تريفيدي أن ذلك دعم الطلب على الذهب، حيث إن تقدم خفض التضخم قد يدفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتخفيف السياسة النقدية، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد.



وازدادت احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد ظهور البيانات الأخيرة. وقد أظهرت توقعات المتداولين في العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالات متساوية تقريبًا بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، مع توقع أن يأتي الخفض الأول في يونيو.



من ناحية أخرى، أشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن البيانات أكدت استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة، ولكنهم أبدوا قلقهم من حالة عدم اليقين المتزايدة في الأشهر المقبلة، مع انتظارهم لمعرفة السياسات الجديدة للإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وتشير التوقعات إلى أن فرض تعريفات جمركية من قبل إدارة ترامب قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.



وتراجع الدولار قليلاً ليبقى قريبًا من أدنى مستوياته الأخيرة، حيث أثرت بيانات التضخم المنخفضة في الولايات المتحدة على عوائد السندات، مما قدم دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب. في الوقت ذاته، أدى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس إلى تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن، بحسب تريفيدي.



وخلال العام الماضي، حقق الذهب مستويات قياسية متعددة نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

إلى جانب ذلك، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 30.8 دولارًا للأوقية، وأضاف البلاتين 0.9٪ ليصل إلى 944.54 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 959 دولارًا.- وكالات