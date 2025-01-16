ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، وجاء ذلك نتيجة لبيانات التضخم الأساسي الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، مما عزز الآمال بإمكانية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن أخبار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حدّت من مكاسب الذهب.
ووصل سعر الذهب الفوري إلى 2696.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ لتصل إلى 2726.60 دولارًا.
وأشار جيغار تريفيدي، المحلل الأول في Reliance Securities، إلى أن التراجع في التضخم الأساسي في الولايات المتحدة جدد الآمال بأن تكون سياسة الاحتياطي الفيدرالي أقل تقييدًا خلال هذا العام. وأضاف أن التضخم الأساسي تباطأ بشكل غير متوقع، في حين لم تظهر أسعار المستهلك أي مفاجآت كبيرة.
وبيّن تريفيدي أن ذلك دعم الطلب على الذهب، حيث إن تقدم خفض التضخم قد يدفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتخفيف السياسة النقدية، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد.
وازدادت احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد ظهور البيانات الأخيرة. وقد أظهرت توقعات المتداولين في العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالات متساوية تقريبًا بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، مع توقع أن يأتي الخفض الأول في يونيو.
من ناحية أخرى، أشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن البيانات أكدت استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة، ولكنهم أبدوا قلقهم من حالة عدم اليقين المتزايدة في الأشهر المقبلة، مع انتظارهم لمعرفة السياسات الجديدة للإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب. وتشير التوقعات إلى أن فرض تعريفات جمركية من قبل إدارة ترامب قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وتراجع الدولار قليلاً ليبقى قريبًا من أدنى مستوياته الأخيرة، حيث أثرت بيانات التضخم المنخفضة في الولايات المتحدة على عوائد السندات، مما قدم دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب. في الوقت ذاته، أدى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس إلى تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن، بحسب تريفيدي.
وخلال العام الماضي، حقق الذهب مستويات قياسية متعددة نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
إلى جانب ذلك، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 30.8 دولارًا للأوقية، وأضاف البلاتين 0.9٪ ليصل إلى 944.54 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 959 دولارًا.- وكالات
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