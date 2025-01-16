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الأردن سجل 846 نشاطًا زلزاليًا منها 166 محليا في 2024

1/16/2025 5:13:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 846 نشاطًا زلزاليًا خلال العام 2024، منها 166 هزة أرضية محلية في المملكة والمناطق الحدودية المجاورة، كما سجل المرصد 317 زلزالًا إقليميًا في المناطق المحيطة، مثل البحر المتوسط وقبرص وتركيا وألبانيا، بالإضافة إلى 363 هزة بعيدة تركزت في المحيط الهادئ والمحيط الهندي.
وحسب تقرير مرصد الزلازل، توزعت الزلازل المحلية في مناطق البحر الميت، خليج العقبة، وادي عربة، ووادي الأردن، والمناطق الحدودية. ومن بين هذه الهزات، سجلت الأجهزة 63 هزة في وادي الأردن والشمال الشرقي للبحر الميت، و53 هزة في البحر الميت، و27 هزة في وادي عربة، بالإضافة إلى 20 هزة في خليج العقبة، و3 هزات في فالقي السرحان و الزرقاء.

وفي تعليق له على النشاط الزلزالي في المنطقة، أكد رئيس مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، أن النشاط الزلزالي يتركز على امتداد حدود الصفيحة العربية في منطقتي خليج العقبة وحفرة الانهدام، لافتًا إلى أن الدراسات الزلزالية تشير إلى أن وسط وشرق الأردن يشهدان أقل درجات في النشاط الزلزالي.

وأضاف سويدان أن المرصد الأردني يواصل مراقبة وتحليل النشاط الزلزالي المحلي والإقليمي والعالمي على مدار الساعة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، حيث يضم المرصد شبكة من 23 محطة رصد زلزالي موزعة في مختلف أنحاء المملكة، منها 20 محطة محلية و3 محطات عالمية تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ومركز أبحاث الزلازل الألماني.

وأشار سويدان إلى أن المرصد وقع في العام 2024 اتفاقية مع الجامعة الأردنية لإنشاء محطة رصد زلزالي في مدينة العقبة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2025 ، ما يمثل خطوة إضافية في تطوير شبكات الرصد الزلزالي واضافة الى إنجازات المرصد والتي تمثلت بتحديث محطات الرصد في جامعة اليرموك، والأزرق، والأشقف، مما يتيح الاتصال عن بعد لمراقبة النشاط الزلزالي في تلك المواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مرصد الزلازل الأردني أنشئ عام 1983 بهدف مراقبة النشاط الزلزالي، وتقييم المخاطر الزلزالية في الأردن والمناطق المجاورة، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالزلازل وتدريب الكوادر الفنية في المؤسسات المحلية والعربية.

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