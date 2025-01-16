اللجنة المالية: 41 قراراً تحفيزياً لدعم الاقتصاد في الأردن

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر خلال اجتماعها اليوم الخميس مع الفريق الاقتصادي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.



وحضر الاجتماع رئيس لجنة الفريق الاقتصادي الحكومي دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، إلى جانب وزراء المالية عبد الحكيم الشبلي والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والاستثمار المهندس مثنى الغرايبة والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، إضافة إلى مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.



وقال المعشر، إن أبرز ما تداولته اللجنة خلال سلسلة من الاجتماعات عقدتها أخيرا مع مختلف المؤسسات الحكومية الاطلاع على برامجها وخططها التنفيذية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التزام الحكومة التام بها.



وأكد أهمية شمولية ووضوح السياسية المالية والنقدية ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية تعزيز القدرة التنافسية وخفض كلف الإنتاج بالأردن التي تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة.



من جهته، عرض الوزير الشحادة لسلسلة الإجراءات الحكومية المتعلقة بترجمة رؤية التحديث الاقتصادي وعلى رأسها المشاريع الاستراتيجية ومن ضمنها مشروع ميناء الحاويات ومشروع ميناء معان البري.



وأشار إلى إجراءات أخرى تتعلق بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مثل الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص والإدارة المحلية مثل إعادة هيكلة بنك القرى والمدن وإجراءات تتعلق بالاقتصادي وريادة الأعمال، حيث جرى إطلاق 200 فعالية اقتصادية وتجهيز مراكز (Gaming) للشباب.



وقال شحادة، إن هناك إجراءات تتعلق بالتشريعات، حيث جرى مراجعة 14 قانونًا على رأسها قوانين الكهرباء والغاز والملكية العقارية، لافتا إلى الإجراءات المتعلقة بالخدمات الحكومية حيث جرى إنشاء وتشغيل 10 مراكز.



وأكد أن الحكومة أعلنت عن أكثر من 41 قراراً تحفيزياً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية كان لها الأثر الملموس على حياة المواطنين، مبينا أن القطاع الخاص القوي والمستدام هو من يمكنه دفع عجلة النمو الاقتصادي.



بدوره، أشار الوزير الشلبي، الى أبرز أرقام مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، موضحا أبرز الفروقات بين موزانة عام 2024 وموازنة العام الحالي.



وبين أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات المحلية مع الالتزام بضبط العجز المالي.



من جانبه، تحدث الوزير القضاة عن أهمية المشاريع الكبرى في توليد حركة اقتصادية على المدى القصير، مؤكدًا أهمية الساسية الاقتصادية الشاملة متوسطة وبعيدة المدى في تعزيز النمو الاقتصادي.



ولفت إلى مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، منها إجراءات تحفيزية سريعة لبعض القطاعات التي تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مثل قطاعات الانشاءات والصناعة والتجارة.



وقال القضاة، إن الحكومة تسعى الى تذليل معيقات الاستثمار وعلى رأسها كلف التشغيل، حيث تعمل على ربط كامل لـ 5 إلى 6 مدن صناعية بالغاز، ما سيكون له انعكاسات ملموسة على كلف التشغيل.



من ناحيتها، أكدت الوزيرة طوقان، أن الحكومة تعمل على طرق التمويل والاقتراض عبر خارطة طريق تتضمن مصفوفة من الاجراءات القابلة للتعديل.



بدورهم، أكد الأعيان في مداخلاتهم أهمية التركيز على إجراءات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي والحد من نسب البطالة والفقر وتبني المشاريع الكبرى التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصادي بشكل متسارع وبما ينعكس على المواطنين بشكل مُباشر.