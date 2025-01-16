مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2625.



وأغلقت البورصة، اليوم الخميس، بتداول 2.8 مليون سهم، موزعة على 2751 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 5.9 مليون دينار.



وسجلت أسعار أسهم 29 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 46 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.