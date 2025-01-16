جامعة البترا تحتفل بعيد الشجرة بزراعة أشجار الزيتون في حدائقها

احتفلت جامعة البترا بعيد الشجرة بمشاركة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعدد من العمداء ومديري الدوائر وطلبة الجامعة.

تضمن الاحتفال زراعة أشجار الزيتون في حدائق الجامعة احتفاءً بالمناسبة، ودعم الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها.



وأشار الدكتور عبد الرحيم إلى أن المبادرة تعكس حرص الجامعة على المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز الغطاء النباتي، وتسهم في توفير بيئة جامعية خضراء تليق بطلبتها وزوارها.



وشارك الطلبة والعاملون في الجامعة في زراعة أشجار الزيتون، معبرين عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة التي تندرج ضمن سياسة الجامعة الخضراء التي تتضمن مبادرات بيئية تعزز مفهوم المسؤولية البيئية، وترسخ قيم الاستدامة بين أفرادها.