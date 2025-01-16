مالية الأعيان تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.



وقال المعشر، خلال الاجتماع المسائي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عدة اجتماعات ونقاشات موسعة وشاملة للمشاريع والنفقات المرصودة في الموازنة، ومدى توافقها مع استراتيجية كل وزارة، كما تم الاطلاع على مواءمة تلك المشاريع والنفقات مع مشروع قانون الموازنة الذي تمت مناقشته في الاجتماع الصباحي بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي، وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث السياسي، وتحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.



وكانت اللجنة اطلعت في وقت سابق اليوم في اجتماع برئاسة المعشر، على استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان وموازنتها.



وقال المعشر إن اجتماع اللجنة جاء للاطلاع على استراتيجية وموازنة وزارة الأشغال ومشاريعها ومدى توافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.

بدوره، قال وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، إن الوزارة تهدف إلى إنشاء منظومة طرق عصرية آمنة ذات مردود اقتصادي تخدم أنماط النقل وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وترسيخ مكانتها الجيوسياسية كمركز إقليمي ونقطة ربط حيوي بين الدول، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة وضعت بشكل يتواءم مع رؤى التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي وتحديث القطاع العام.



وبين أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات ومتابعة المشاريع والعطاءات وضبط الأوامر التغييرية، واستكشاف فرص استثمارية مع القطاع الخاص، إضافة إلى دفع عملية الابتكار.



وأضاف، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل الإداري وتنمية قدرات الموظفين، مشيرًا إلى إدخال التكنولوجيا في عمل الوزارة لتحسين الجودة، حيث تم إنشاء مختبرات مركزية لضبط الجودة.



ونوه إلى وجود عدد من المشاريع في الوزارة، من ضمنها إنشاء منشآت ومبان حكومية ريادية ومستدامة، ومشروع تأهيل المعابر الحدودية بما يتوافق مع المعايير الدولية، لخدمة مصالح القطاعات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام المواد والأنظمة التي تحافظ على البيئة في مشاريع الوزارة.