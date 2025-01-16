Friday, 17 January 2025 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستثمرون بالسياحة يطالبون الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطاع

1/16/2025 5:12:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ناشد مستثمرون في القطاع السياحي الحكومة، بالتدخل لإنقاذ القطاع، بعد التراجع الذي شهدته السياحة في ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة.
كما طالب المستثمرون عقد لقاء رسمي مع الحكومة لشرح التحديات التي تواجه القطاع.


المستثمرون طالبوا خلال مناشدتهم المرسلة قبل إعلان وقف إطلاق النار في غزة بإيجاد برامج ومنح لتغطية أجور العاملين في القطاع حسب تصنيف الضرر.

ودعوا خلال كتاب رسمي موجه إلى الحكومة لمخاطبة البنوك التجارية العاملة في الأردن لتأجيل القروض وتخفيض الفوائد أو تحمل الحكومة للفوائد المتراكمة على القطاع.

كما طالبوا بجدولة الضرائب المستحقة عليهم بأنواعها كافة بدون فوائد وشطب الغرامات منها (ضريبة الدخل والمبيعات ومسقفات أمانة عمّان وغيرها) على أن يبدأ التقسيط بعد عودة عمل القطاع السياحي.

وناشد الموقعون بتأجيل دفع مستحقات المصاريف التشغيلية للقطاع (كهرباء، مياه) وجدولتها دون فصل الخدمات دون سابق إنذار.

MENAFN16012025000072011014ID1109099411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث