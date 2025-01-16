مستثمرون بالسياحة يطالبون الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطاع

ناشد مستثمرون في القطاع السياحي الحكومة، بالتدخل لإنقاذ القطاع، بعد التراجع الذي شهدته السياحة في ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة.



كما طالب المستثمرون عقد لقاء رسمي مع الحكومة لشرح التحديات التي تواجه القطاع.



المستثمرون طالبوا خلال مناشدتهم المرسلة قبل إعلان وقف إطلاق النار في غزة بإيجاد برامج ومنح لتغطية أجور العاملين في القطاع حسب تصنيف الضرر.



ودعوا خلال كتاب رسمي موجه إلى الحكومة لمخاطبة البنوك التجارية العاملة في الأردن لتأجيل القروض وتخفيض الفوائد أو تحمل الحكومة للفوائد المتراكمة على القطاع.



كما طالبوا بجدولة الضرائب المستحقة عليهم بأنواعها كافة بدون فوائد وشطب الغرامات منها (ضريبة الدخل والمبيعات ومسقفات أمانة عمّان وغيرها) على أن يبدأ التقسيط بعد عودة عمل القطاع السياحي.



وناشد الموقعون بتأجيل دفع مستحقات المصاريف التشغيلية للقطاع (كهرباء، مياه) وجدولتها دون فصل الخدمات دون سابق إنذار.