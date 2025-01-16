مستثمرون بالسياحة يطالبون الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ناشد مستثمرون في القطاع السياحي الحكومة، بالتدخل لإنقاذ القطاع، بعد التراجع الذي شهدته السياحة في ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة.
كما طالب المستثمرون عقد لقاء رسمي مع الحكومة لشرح التحديات التي تواجه القطاع.
المستثمرون طالبوا خلال مناشدتهم المرسلة قبل إعلان وقف إطلاق النار في غزة بإيجاد برامج ومنح لتغطية أجور العاملين في القطاع حسب تصنيف الضرر.
ودعوا خلال كتاب رسمي موجه إلى الحكومة لمخاطبة البنوك التجارية العاملة في الأردن لتأجيل القروض وتخفيض الفوائد أو تحمل الحكومة للفوائد المتراكمة على القطاع.
كما طالبوا بجدولة الضرائب المستحقة عليهم بأنواعها كافة بدون فوائد وشطب الغرامات منها (ضريبة الدخل والمبيعات ومسقفات أمانة عمّان وغيرها) على أن يبدأ التقسيط بعد عودة عمل القطاع السياحي.
وناشد الموقعون بتأجيل دفع مستحقات المصاريف التشغيلية للقطاع (كهرباء، مياه) وجدولتها دون فصل الخدمات دون سابق إنذار.
MENAFN16012025000072011014ID1109099411
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.