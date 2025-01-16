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منصة رقمية عربية لتعزيز التدريب للأفراد والمؤسسات

1/16/2025 5:12:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين


عمان – لا ينكر أحد اليوم أهمية التعليم والتدريب في حياة الناس، فهما يمثلان الأدوات التي سيبقى الإنسان معتمدا عليهما في اكتساب المهارات لبناء وتطوير حياته، كما لا يختلف اثنان على أهمية التقنية والإنترنت التي أضحت "عصب حياة" لكل القطاعات بما فيها قطاع التعليم والتدريب.
ومن الأفكار التي انطلقت في هذا السياق قبل عامين، فكرة الشركة الناشئة الأردنية "كوتش يو" التي يعبر اسمها عن خدماتها ومنتجاتها القائمة على منصة رقمية (موقع إلكتروني، وتطبيق ذكي) للتدريب المؤسسي بالشرق الأوسط حاملة معها أهدافا عامة ترسم ملامح جديدة في تطوير مهارات الأفراد والمؤسسات في العالم العربي.
وتوضح الرئيسة التنفيذية للشركة الريادية الأردنية براء أبو شريفة أن فكرة الشركة ترتكز على تسارع وتيرة التحول الرقمي في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتقول أبو شريفة إن منصة "كوتش يو" تقدم خدماتها باللغة العربية، وتربط الأفراد والمؤسسات بأكثر من 500 مدرب وخبير من 13 دولة حول العالم، يعملون في أكثر من 23 مجالا وقطاعا. وتشير إلى أن ما تقدمه المنصة من خبرات وبرامج تدريبية تشمل مجالات القيادة والسلوك المؤسسي، والتسويق، والمبيعات، والموارد البشرية، والابتكار، وغيرها من المجالات التي تتطلب مهارات تقنية واحترافية عالية.
وتؤكد أن "كوتش يو" قدمت حتى الآن أكثر من 10,000 ساعة تدريبية عبر منصتها، استفاد منها آلاف الأفراد والمؤسسات، موضحة أن الشركة اليوم تقدم خدماتها في أربع دول: الأردن ومصر والسعودية والإمارات (دبي)، وتعزز علاقاتها الدولية عبر شراكات مهمة، مثل شراكتها مع الاتحاد الدولي للكوتشينج، لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية في مجال التدريب.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات اليوم، تؤكد أبو شريفة أن "كوتش يو" لا تكتفي بالخدمات التقليدية، بل أطلقت أيضا "المدرب المهني بالذكاء الاصطناعي" AI Career Coach، الذي يتيح لأي شخص الحصول على إرشادات مهنية محددة، بما في ذلك كتابة السيرة الذاتية، وتحسين ملفه على منصة "لينكدإن"، واختيار الوظائف المناسبة، وصقل مهاراته لمواكبة متطلبات قطاعات العمل المستقبلية.
وتؤكد أبو شريفة أن الشركة في خططها تستعد "لإطلاق سوق المدربين بالذكاء الاصطناعيAI Coaches Marketplace، والذي سيكون الأول من نوعه في العالم باللغة العربية حيث ستتيح هذه المنصة للمستخدمين أفرادا أو مؤسسات، الوصول إلى مدربين افتراضيين بالذكاء الاصطناعي في أي مجال، وتمكن الشركات من إنشاء مدربين افتراضيين خاصين بها مصممين وفق احتياجاتها وتوجهاتها
وعن تعريفها الخاص لريادة الأعمال، ترى أبو شريفة أنها تدور حول محورين هما ابتكار حلول واقعية لمشكلات محلية وإقليمية حقيقية، والاستثمار في الفرص المتاحة.
وترى أن رحلة ريادة الأعمال مليئة بالتحديات، منها تحديات التمويل والتقنية ووعي السوق، ففي الدول النامية عموما، والأردن مثالا، ينصب جزء كبير من الدعم المخصص لريادة الأعمال في برامج التدريب والتمكين، ما قد يُحدث فائضا في المهارات النظرية دون توفير فرص تمويل كافية لتطبيق هذه المهارات على أرض الواقع.

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