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استثمارات الإعمار الأوروبي في الأردن ترتفع 173%

1/16/2025 5:12:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة


عمان- ارتفع إجمالي الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" في الأردن خلال العام الماضي إلى169 مليون يورو مقارنة مع 62 مليونا في العام قبل الماضي، وفق ما أظهر تقرير البنك السنوي للعام 2024 الخاص بمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
ومع هذا الارتفاع، يكون حجم استثمار البنك في الأردن، قد نما بنسبة 173 % خلال فترتي المقارنة.
وبحسب تقرير البنك الذي اطلعت عليه "الغد" فقد تم استثمار هذا المبلغ في أربعة مشاريع، إذ خصص 72 % من هذا التمويل إلى القطاع الخاص (بما في ذلك قطاع السياحة) واستثمر 72 % منه أيضا في قطاع البنية التحتية المستدامة.
وحول أهم المشاريع التي استثمر بها البنك في الأردن خلال العام الماضي، قدم البنك في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي تمويلا بقيمة 45.3 مليون يورو إلى سلطة المياه الأردنية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لحوالي 200 ألف من سكان غرب إربد من خلال إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والبنية الأساسية للشبكة والضخ واستكمال شبكة الصرف الصحي.
وستعمل محطة الصرف الصحي الجديدة وشبكة الصرف الصحي على تخفيف العديد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالبنية التحتية غير الكافية للصرف الصحي كما ستساعد في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال استبدال ممارسات التخلص الحالية مثل الحفر الامتصاصية.
كما قدم البنك في شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي قرضا بقيمة 6.41 مليون يورو لمشروع (KbW) لإنارة الشوارع في الأردن، ويساهم المشروع في التخفيف من آثار تغير المناخ في الأردن من خلال استبدال إنارة الشوارع القديمة بإنارة جديدة موفرة لطاقة بتقنية الـ LED، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنحو 50 %، وزيادة نسبة الإنارة الموفرة لطاقة في المناطق الريفية في الأردن من 60 % إلى 100 %.
وفي شهر تشرين الأول(أكتوبر) من عام 2024، استثمر البنك في الأردن من خلال تقديمه قرضا سياديا مضمونا لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 27.44 مليون يورو، وذلك لمساعدة الشركة على تمويل وإنشاء وتشغيل خطوط النقل الهوائية المرتبطة بمحطة الكهرباء شمال الأردن الخضراء التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، مما سيساعد في تحسين قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة القائمة والجديدة في المنطقة.
وخلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية بالمناصفة، قرضا لتمويل قرية أيلا مارينا السياحية في العقبة بقيمة إجمالية بلغت 79 مليون يورو، لتطوير القرية وتمكينها من إنشاء فندق يوفر حوالي 76 غرفة فندقية لتحقيق معايير الاستدامة السياحية.
وينشط البنك في الأردن منذ العام 2012، واستثمر أكثر من 2.213 مليار يورو في أكثر من 74 مشروعا على مدار السنوات الماضية، ويقدر حجم محفظة المشاريع الحالية للبنك في المملكة بـ1.047 مليار يورو، منها ما يناهز 768 مليون يورو أصولا تشغيلية، وتصل حصة القطاع الخاص الأردني في هذه المحفظة إلى ما نسبته 57 %، فيما تبلغ عدد مشاريع المحفظة النشطة حاليا 58 مشروعا.
وكشف التقرير عن أن استثمارته في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في العام الماضي بلغت مستوى قياسيا بتجاوزها ما مقداره 2.4 مليار يورو، ارتفاعا من 2 مليار يورو في عام 2023، وذلك في ظل ظروف صعبة للغاية تشهدها المنطقة.
وفي جميع الاقتصادات الستة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة)، بلغ إجمالي الاستثمار في القطاع المالي حوالي 55 %، بينما في قطاع الاقتصاد الأخضر 49 %، في حين ناهزت نسبة الاستثمار في قطاع الشركات قرابة
25 %، أما قطاع البنية التحتية والمستدامة بلغت نسبة الاستثمار به 21 %.
وأفاد التقرير أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة بما يناهز ما نسبته 60 % منها، قد شملت إجراءات مستهدفة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث بلغت هذه النسبة 75 % في الأردن،
و58 % في مصر، و56 % في تونس،
و50 % في المغرب. وبالإضافة إلى ذلك، ركزت 33 % من جميع المشاريع في مختلف أنحاء المنطقة بشكل واضح على معالجة أوجه عدم المساواة وتنمية رأس المال البشري.
كما نجح البنك في حشد 514 مليون يورو من التمويل من مستثمرين آخرين.
وبحسب التقرير تصدرت مصر قائمة الدول المتلقية للاستثمارات، حيث استحوذت على 26 من بين 50 مشروعا جديدا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة العام الماضي. وبلغ إجمالي الاستثمارات في مصر أكثر من 1.4 مليار يورو، و خصص 84 % منها إلى القطاع الخاص.
وفي عام 2024 أيضًا، أطلق البنك النسخة الثالثة من برنامج Star Venture، لدعم 8 شركات ناشئة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة التي استفادت من البرنامج إلى 21 شركة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادا عبر ثلاث قارات.

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