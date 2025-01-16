استثمارات الإعمار الأوروبي في الأردن ترتفع 173%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- ارتفع إجمالي الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" في الأردن خلال العام الماضي إلى169 مليون يورو مقارنة مع 62 مليونا في العام قبل الماضي، وفق ما أظهر تقرير البنك السنوي للعام 2024 الخاص بمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
ومع هذا الارتفاع، يكون حجم استثمار البنك في الأردن، قد نما بنسبة 173 % خلال فترتي المقارنة.
وبحسب تقرير البنك الذي اطلعت عليه "الغد" فقد تم استثمار هذا المبلغ في أربعة مشاريع، إذ خصص 72 % من هذا التمويل إلى القطاع الخاص (بما في ذلك قطاع السياحة) واستثمر 72 % منه أيضا في قطاع البنية التحتية المستدامة.
وحول أهم المشاريع التي استثمر بها البنك في الأردن خلال العام الماضي، قدم البنك في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي تمويلا بقيمة 45.3 مليون يورو إلى سلطة المياه الأردنية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لحوالي 200 ألف من سكان غرب إربد من خلال إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والبنية الأساسية للشبكة والضخ واستكمال شبكة الصرف الصحي.
وستعمل محطة الصرف الصحي الجديدة وشبكة الصرف الصحي على تخفيف العديد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالبنية التحتية غير الكافية للصرف الصحي كما ستساعد في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال استبدال ممارسات التخلص الحالية مثل الحفر الامتصاصية.
كما قدم البنك في شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي قرضا بقيمة 6.41 مليون يورو لمشروع (KbW) لإنارة الشوارع في الأردن، ويساهم المشروع في التخفيف من آثار تغير المناخ في الأردن من خلال استبدال إنارة الشوارع القديمة بإنارة جديدة موفرة لطاقة بتقنية الـ LED، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنحو 50 %، وزيادة نسبة الإنارة الموفرة لطاقة في المناطق الريفية في الأردن من 60 % إلى 100 %.
وفي شهر تشرين الأول(أكتوبر) من عام 2024، استثمر البنك في الأردن من خلال تقديمه قرضا سياديا مضمونا لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 27.44 مليون يورو، وذلك لمساعدة الشركة على تمويل وإنشاء وتشغيل خطوط النقل الهوائية المرتبطة بمحطة الكهرباء شمال الأردن الخضراء التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، مما سيساعد في تحسين قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة القائمة والجديدة في المنطقة.
وخلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية بالمناصفة، قرضا لتمويل قرية أيلا مارينا السياحية في العقبة بقيمة إجمالية بلغت 79 مليون يورو، لتطوير القرية وتمكينها من إنشاء فندق يوفر حوالي 76 غرفة فندقية لتحقيق معايير الاستدامة السياحية.
وينشط البنك في الأردن منذ العام 2012، واستثمر أكثر من 2.213 مليار يورو في أكثر من 74 مشروعا على مدار السنوات الماضية، ويقدر حجم محفظة المشاريع الحالية للبنك في المملكة بـ1.047 مليار يورو، منها ما يناهز 768 مليون يورو أصولا تشغيلية، وتصل حصة القطاع الخاص الأردني في هذه المحفظة إلى ما نسبته 57 %، فيما تبلغ عدد مشاريع المحفظة النشطة حاليا 58 مشروعا.
وكشف التقرير عن أن استثمارته في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في العام الماضي بلغت مستوى قياسيا بتجاوزها ما مقداره 2.4 مليار يورو، ارتفاعا من 2 مليار يورو في عام 2023، وذلك في ظل ظروف صعبة للغاية تشهدها المنطقة.
وفي جميع الاقتصادات الستة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة)، بلغ إجمالي الاستثمار في القطاع المالي حوالي 55 %، بينما في قطاع الاقتصاد الأخضر 49 %، في حين ناهزت نسبة الاستثمار في قطاع الشركات قرابة
25 %، أما قطاع البنية التحتية والمستدامة بلغت نسبة الاستثمار به 21 %.
وأفاد التقرير أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة بما يناهز ما نسبته 60 % منها، قد شملت إجراءات مستهدفة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث بلغت هذه النسبة 75 % في الأردن،
و58 % في مصر، و56 % في تونس،
و50 % في المغرب. وبالإضافة إلى ذلك، ركزت 33 % من جميع المشاريع في مختلف أنحاء المنطقة بشكل واضح على معالجة أوجه عدم المساواة وتنمية رأس المال البشري.
كما نجح البنك في حشد 514 مليون يورو من التمويل من مستثمرين آخرين.
وبحسب التقرير تصدرت مصر قائمة الدول المتلقية للاستثمارات، حيث استحوذت على 26 من بين 50 مشروعا جديدا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة العام الماضي. وبلغ إجمالي الاستثمارات في مصر أكثر من 1.4 مليار يورو، و خصص 84 % منها إلى القطاع الخاص.
وفي عام 2024 أيضًا، أطلق البنك النسخة الثالثة من برنامج Star Venture، لدعم 8 شركات ناشئة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة التي استفادت من البرنامج إلى 21 شركة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادا عبر ثلاث قارات.
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