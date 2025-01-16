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القويسمة والحسن يحتضنان مواجهتي كأس السوبر

1/16/2025 5:09:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أجرت دائرة المسابقات في اتحاد الكرة صباح الخميس، قرعة ملاعب مباراتي كأس السوبر المحلي، والذي سيقام يومي 2 و6 من شهر شباط (فبراير) المقبل بين الحسين إربد والوحدات.
وستقام مباراة الذهاب بين الطرفين على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، كملعب بيتي لفريق الوحدات، فيما تقام مباراة الإياب على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، كملعب بيتي لفريق الحسين.

يذكر أن فريق الحسين إربد يشارك في البطولة بصفته بطلا لدوري المحترفين الموسم الماضي، فيما يخوض الوحدات المسابقة بصفته حاملا للقب كأس الأردن الموسم المنصرم.

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