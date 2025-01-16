القويسمة والحسن يحتضنان مواجهتي كأس السوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرت دائرة المسابقات في اتحاد الكرة صباح الخميس، قرعة ملاعب مباراتي كأس السوبر المحلي، والذي سيقام يومي 2 و6 من شهر شباط (فبراير) المقبل بين الحسين إربد والوحدات.
وستقام مباراة
الذهاب بين الطرفين على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، كملعب بيتي لفريق الوحدات، فيما تقام مباراة الإياب على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، كملعب بيتي لفريق الحسين.
يذكر أن فريق الحسين إربد يشارك في البطولة بصفته بطلا لدوري المحترفين الموسم الماضي، فيما يخوض الوحدات المسابقة بصفته حاملا للقب كأس الأردن الموسم المنصرم.
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