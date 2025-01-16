الرياضة الأردنية تتفاعل مع وقف اطلاق النار في غزة وتستعرض جهود الملك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفاعلت الرياضة الأردنية ممثلة بالأندية ونجوم الكرة، بشكل كبير مع اتفاقية وقف اطلاق النار في غزة التي تم الاعلان عنها أمس، والتي ستساهم في ايقاف آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في قتل الآلاف من النساء والاطفال الابرياء، وتسببت ايضا في دمار كبير لقطاع غزة.
وبارك الرياضيون زوال هذه الغمة، التي تجسد الصمود والنصر الفلسطيني، مشيدين بالدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي ساهمت في تغيير الكثير من مواقف الدول الأجنبية التي ادركت حجم الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة، الأمر الذي ساهم في ايقاف هذه الحرب، كما اشادوا بدور الملك في ايصال المساعدات لأهل غزة، مستشهدين بقيام جلالته شخصيا باسقاط المساعدات من الطائرة إلى الاشقاء في غزة.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الفيصلي "بوست" قال فيه : "سلام من أردن الكرامة إلى غزة العزة..انفرج الهم وزالت الغمة..الحمد لله رب العالمين"، ونشر الرمثا منشورا قال فيه : " غزة العزة.. زالت الغمة وفرحت الأمة"، أما الوحدات فقد نشر : صبر ونصر"، فيما كتبت صفحة الحسين إربد : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة الدار".
ونشر المدرب الوطني إبراهيم حلمي الذي يعمل حاليا مدربا في الدوري اليمني منشورا جاء فيه " نبارك للأردنيين ملكا وشعبا لوقفتنا المشرفة مع الشعب الفلسطيني الشقيق".
أما لاعبو فريق الحسين إربد لكرة القدم المتواجدين حاليا في معسكر تدريبي في البحرين، فقد احتفلوا بهذه الاتفاقية من خلال اهازيج حماسية ووطنية رددوها خلال ذهابهم وعودتهم من التدريبات، متمنين النصر الدائم للأهل في فلسطين.
MENAFN16012025000072011014ID1109099394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.