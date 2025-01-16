الرياضة الأردنية تتفاعل مع وقف اطلاق النار في غزة وتستعرض جهود الملك

تفاعلت الرياضة الأردنية ممثلة بالأندية ونجوم الكرة، بشكل كبير مع اتفاقية وقف اطلاق النار في غزة التي تم الاعلان عنها أمس، والتي ستساهم في ايقاف آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في قتل الآلاف من النساء والاطفال الابرياء، وتسببت ايضا في دمار كبير لقطاع غزة.



وبارك الرياضيون زوال هذه الغمة، التي تجسد الصمود والنصر الفلسطيني، مشيدين بالدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي ساهمت في تغيير الكثير من مواقف الدول الأجنبية التي ادركت حجم الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة، الأمر الذي ساهم في ايقاف هذه الحرب، كما اشادوا بدور الملك في ايصال المساعدات لأهل غزة، مستشهدين بقيام جلالته شخصيا باسقاط المساعدات من الطائرة إلى الاشقاء في غزة.



ونشر الموقع الرسمي للنادي الفيصلي "بوست" قال فيه : "سلام من أردن الكرامة إلى غزة العزة..انفرج الهم وزالت الغمة..الحمد لله رب العالمين"، ونشر الرمثا منشورا قال فيه : " غزة العزة.. زالت الغمة وفرحت الأمة"، أما الوحدات فقد نشر : صبر ونصر"، فيما كتبت صفحة الحسين إربد : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة الدار".



ونشر المدرب الوطني إبراهيم حلمي الذي يعمل حاليا مدربا في الدوري اليمني منشورا جاء فيه " نبارك للأردنيين ملكا وشعبا لوقفتنا المشرفة مع الشعب الفلسطيني الشقيق".



أما لاعبو فريق الحسين إربد لكرة القدم المتواجدين حاليا في معسكر تدريبي في البحرين، فقد احتفلوا بهذه الاتفاقية من خلال اهازيج حماسية ووطنية رددوها خلال ذهابهم وعودتهم من التدريبات، متمنين النصر الدائم للأهل في فلسطين.