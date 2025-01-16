لاعب أرجنتيني سابق: اللعب إلى جانب ميسي لا يُطاق

اعترف الأرجنتيني أوسكار أوستاري أن اللعب بجانب مواطنه ليونيل كان "لا يطاق" في بعض الأحيان بسبب شغفه بالفوز، حتى إن موقفه صدم بعض زملائه في الفريق.



وشارك حارس المرمى المخضرم غرفة تبديل الملابس مع ميسي في الأرجنتين، وخلال الموسم الماضي مع إنتر ميامي. وأشاد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما بميسي قائد منتخب التانغو" الحالي، وقال لدي سبورتس (DSports): إن المهارة المذهلة لصانع الألعاب ليست مصادفة".



وقال أوستاري، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، "ميسي يتمتع بقدرة تنافسية لا تطاق، وهو لا يصدق في كل شيء. هناك زملاء في الفريق لم يسبق لهم رؤيته من قبل وهم مندهشون. لا شيء يأتي من قبيل المصادفة. تلاحظ أن حياته هي كرة القدم والتدريب والتمتع بصحة جيدة، وإثبات نفسه كل يوم".



ورغم أن أوستاري وميسي كانا زميلين في منتخب الأرجنتين بين عامي 2007 و2012، فإنهما نادرا ما لعبا معا على أرض الملعب في الوقت نفسه. وكان اللاعبان ضمن فريق الشباب عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم تحت 20 عاما في 2005.



شارك أوستاري في مباراتين وديتين فقط مع الأرجنتين، في حين خاض ميسي 191 مباراة دولية سجل خلالها 112 هدفا، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية الأولمبية وكأس العالم في قطر 2022.

وبعد رحيله عن فريق أوداكس إيتاليانو التشيلي، وقع أوستاري عقدا مع إنتر ميامي حتى نهاية الموسم في سبتمبر/أيلول 2024، لينضم إلى مواطنه في الولايات المتحدة. ولم يشارك مع النادي سوى مرة واحدة، في فوز 1-0 على نيو إنغلاند ريفولوشن في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024.



ومع ذلك، كان أوستاري وميسي ضمن تشكيلة المباراة عندما فاز ميامي بلقب درع المشجعين في نهاية موسم الدوري الأميركي لكرة القدم، بفوزه 3-2 على كولومبوس كرو، وحسم ميسي المباراة بهدفين في الشوط الأول، وشاهد أوستاري المباراة من مقاعد البدلاء.



وعاد ميسي للتدريبات هذا الأسبوع، حيث يبدأ فريق المدرب خافيير ماسكيرانو استعداداته قبل انطلاق الدوري الأميركي في عام 2025. ويرتبط "البلوغا" بعقد مع ميامي حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، ولا تزال خطوته التالية غير واضحة.