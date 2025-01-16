شاهد.. حكم يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بقرار غير مسبوق

الحكم روبرت جونز تاريخ الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باعتباره أول حكم يرفض طرد بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو "فار".



وشهدت تشلسي وضيفه بورنموث، أمس الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ21 من البريميرليغ لقطة أثارت جدلا كبيرا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الويلزي ديفيد بروكس، لاعب بورنموث، تدخّل بقوة مفرطة على نظيره الإسباني مارك كوكوريلا ظهير تشلسي، لكن الحكم جونز رفض إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

واستدعى طاقم تقنية "الفار" جونز من أجل متابعة اللقطة عبر الشاشة، حيث أوصاه "بإمكانية إشهار البطاقة الحمراء بسبب السلوك العنيف".



لكن وبعد مشاهدة اللقطة عدة مرات خالف جونز توصية حكم الفيديو المساعد ومنح بروكس بطاقة صفراء بدل الحمراء.

وعلى الفور أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي توضيحا لما حدث عبر "إكس".

ونشرت الرابطة بيانا مقتضبا قالت فيه "أوصت (الفار) بإجراء مراجعة على أرض الملعب لاحتمال طرد بروكس بسبب سلوكه العنيف".

وتابعت "بعد المراجعة اعتبر الحكم أن التدخل على كوكوريلا كان تصرفا متهورا وليس سلوكا عنيفا، وعليه منح بروكس البطاقة الصفراء".



وأكدت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يرفض فيها حكم إشهار البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأوضحت أن هذا القرار هو الأول في جميع الحالات الذي يخالف فيه حكم ساحة توصيات "الفار" في موسم 2024-2025.وأنقذ رييس جيمس فريقه تشلسي من الخسارة في اللحظات الأخيرة بعدما سجل هدف التعادل (2-2) في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة.

وذكرت "ذا صن" أن تشلسي تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، وتعادل 3 مرات (إيفرتون وكريستال بالاس وبورنموث)، وخسر مرتين من فولهام وإيبسويتش تاون.



ويحتل "البلوز" المركز الرابع مؤقتا في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 37 نقطة، ويبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 10 نقاط علما بأن الثاني لعب مباراة أقل.