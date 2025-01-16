أشرف حكيمي يتحدث عن طلاقه وثروته ووالدته

تحدث النجم المغربي، أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الى برنامج "ABtalks"، لأول مرة حول انفصاله عن زوجته الممثلة هبة إبوك، وما ترافق مع وضع أملاكه وأمواله باسم والدته.

وقال حكيمي أنه بدأ جني المال عندما لعب في سنّ مبكرة، ولكن لم يكن يمتلك الخبرة لإدارتها، فكانت والدته هي من يفعل، وأنه لطالما كان يستشيرها في الأمور المتعلقة بالمال، وهو أمر لم يكن مرتبطا بالزواج.



وجاء السؤال على خلفية ما قيل عن رغبة طليقة حكيمي، في نيل حصة من ثروته، إثر مباشرة إجراءات الطلاق، قبل أن تكتشف أنه وضع أمواله وأملاكه باسم والدته.



وعن طلاقه، تحدث حكيمي الذي يعد من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، حيث يتقاضى نحو مليون يورو شهرياً، فكشف أن ذلك جعله شخصا أقوى وأكثر قدرة على التعامل مع علاقاته المستقبلية. (وكالات)