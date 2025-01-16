هودو يلتحق بالوحدات عقب اجتيازه الفحص الطبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التحق اللاعب الغاني عبد الخالق هودو بصفوف فريق الوحدات لكرة القدم، لتمثيله في مرحلة الإياب من الموسم الحالي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية ظهر الخميس.
ووصل هودو فجر اليوم للعاصمة عمان، للانضمام لصفوف الفريق المنافس على 4 بطولات خلال النصف الثاني من الموسم، والمتمثلة ببطولة دوري المحترفين، كأس الأردن، كأس السوبر ودوري أبطال آسيا 2.
ومن المتوقع أن يلتحق هودو بمعكسر فريق الوحدات المقام حاليا في مدينة العقبة، استعدادا لمباراتي كأس السوبر، والذي ستجمع الفريق أمام الحسين إربد يومي 2 و6 من شهر شباط (فبراير) المقبل، علما بأنه اللاعب الأجنبي الثاني حاليا بالفريق إلى جانب السنغالي أوسينو سيز
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