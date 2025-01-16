هودو يلتحق بالوحدات عقب اجتيازه الفحص الطبي

التحق اللاعب الغاني عبد الخالق هودو بصفوف فريق الوحدات لكرة القدم، لتمثيله في مرحلة الإياب من الموسم الحالي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية ظهر الخميس.

ووصل هودو فجر اليوم للعاصمة عمان، للانضمام لصفوف الفريق المنافس على 4 بطولات خلال النصف الثاني من الموسم، والمتمثلة ببطولة دوري المحترفين، كأس الأردن، كأس السوبر ودوري أبطال آسيا 2.ومن المتوقع أن يلتحق هودو بمعكسر فريق الوحدات المقام حاليا في مدينة العقبة، استعدادا لمباراتي كأس السوبر، والذي ستجمع الفريق أمام الحسين إربد يومي 2 و6 من شهر شباط (فبراير) المقبل، علما بأنه اللاعب الأجنبي الثاني حاليا بالفريق إلى جانب السنغالي أوسينو سيز