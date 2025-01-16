كيف تحافظين على شعرك في فصل الشتاء: روتين العناية الموسمية بالشعر

مع بداية العام الجديد والعودة إلى روتين حياتنا اليومي، حان الوقت لتخصيص لحظات من العناية لنفسكِ، وذلك بدءًا من العناية بشعركِ. فالشتاء، رغم جماله، قد يكون قاسيًا على الشعر بسبب برودة الجو والهواء الجاف الناتج عن التدفئة، مما قد يؤدي إلى جفافه وفقدان لمعانه. ولكن لا تقلقي، فالأمر لا يتطلب سوى القليل من الاهتمام الإضافي لتنعمي بشعر صحي وجذاب طوالالشتاء.

الزيوت: سلاحكِ السري لشعر مثالي هذا الشتاء

حان الوقت لمنح شعركِ جرعة إضافية من الترطيب والتغذية! تعرّفي على تقنية Hair Slugging الحيلة الرائجة على تيك توك للعناية بالشعر. الفكرة بسيطة وفعالة: قومي بتغطية خصلات شعركِ بزيوت طبيعية غنية قبل النوم، وتركها تقوم بسحرها طوال الليل، لتستيقظي على شعر مغذى وناعم.

السر يكمن في اختيار مزيج الزيت المناسب لنوع شعرك وتدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية مع الاحتفاظ بالرطوبة. وتعزيز الامتصاص، للحصول على أفضل النتائج، استخدمي زيتًا دافئًا لتجربة شبيهة بجلسة سبا منزلية.

توصية الخبراء: لفي شعركِ المغطى بالزيت بوشاح حريري أو قطعة قماش ناعمة قبل النوم، تعزز هذه الخطوة الامتصاص وتحمي الوسائد من آثار الزيت. إذا كنت ترغبين بزيوت جديدة تناسب احتياجات شعرك، جربي زيت الأفوكادو الجديد من "فاتيكا"، الغني بحمض الأوليك، لترطيب الشعر بعمق من الجذور حتى الأطراف وبقائه صحيًا وجذابًا حتى في أبرد أيام الشتاء.

اختيار مزيج الزيت المناسب

اختيار الزيت المثالي لشعرك يشبه العثور على المقهى المفضل-الأمر يتعلق بالمزيج المثالي! طبيعة شعركِ هي المفتاح في تحديد الزيت الأكثر فعالية، لذا يستحق الأمر بعض البحث. كل زيت يحتوي على مغذيات تستهدف مشكلات معينة، ما يجعل الاختيار الصحيح فارقًا كبيرًا.

توصية الخبراء: جربي مزيجاً مخصصاً يناسب احتياجات شعركِ. زيوت "فاتيكا" الغنية بالمكونات الطبيعية توفر تغذية وترطيباً وحماية لشعر صحي. على سبيل المثال، إذا كنت تعانين من جفاف الشعر وتبحثين عن نعومة فائقة، جربي زيت اللوز من "فاتيكا"، الذي يحتوي على مزيج من زيت اللوز والسمسم وجوز الهند لترطيب عميق. أما إذا كان شعرك ناعماً وتبحثين عن مزيد من الحجم، فقد يناسبك مزيج الزيوت الخفيفة مثل زيت جوز الهند وزيت الخروع.

الانتظام: السر وراء شعر رائع يدوم

الشعر الجميل لا يأتي بين عشية وضحاها؛ بل هو نتاج روتين ثابت ومستمر. روتين بسيط يتضمن استخدام الزيت أسبوعيًا مع غسيل الشعر وتطبيق البلسم بانتظام كافٍ للحفاظ على صحة شعركِ وتألقه. ولا تنسي استخدام قناع الشعر كل بضعة أسابيع يمنح جرعة إضافية من المغذيات التي سيحبها شعرك.

توصية الخبراء: اجعلي ليلة "السبا" الأسبوعية لشعرك طقساً ثابتاً. ابدئي بتدليك مريح بالزيت، ثم اغسلي الشعر وطبقي بلسماً مناسباً. وأخيراً، استخدمي قناعاً مغذياً مرة كل أسبوعين لتوفير ترطيب عميق.

تجنبي الغسل المفرط للشعر

غسل الشعر يومياً قد يكون منطقياً في الصيف، ولكنه في الشتاء يسبب فقدان فروة الرأس زيوتها الطبيعية، وهي ضرورية في موسم الجفاف

توصية الخبراء: اغسلي شعرك فقط عند الحاجة! بدلاً من تحديد جدول ثابت، تحققي من احتياجات شعركِ وفروة رأسكِ. إذا كان يبدو نظيفاً وغير دهني، يمكنكِ تخطي الغسل.

درجة حرارة الماء: التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق

على الرغم من أن الاستحمام بالماء الساخن قد يبدو مغرياً في الشتاء، إلا أن المياه الساخنة يمكن أن تكون قاسية على شعرك. فهي تزيل الرطوبة وتتركه جافاً وهشاً.

توصية الخبراء: اغسلي شعرك بماء فاتر، ثم استخدمي ماءً بارداً للشطف النهائي، هذه الخطوة تساعد في إغلاق الطبقات الخارجية للشعر، مما يحبس الرطوبة ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

روتين ليلي للعناية بالشعر

الخروج بشعر مبلل في الشتاء؟ فكرة غير محبذة تمامًا! فالشعر المبلل يصبح أكثر عرضة للتقصف والتكسر. الهواء البارد والجاف يضر بالطبقة الخارجية للشعر، وهي المسؤولة عن منحه مظهرًا لامعًا وصحيًا.

توصية الخبراء: اغسلي شعركِ في وقت مبكر من اليوم لتمنحيه فرصة للجفاف الطبيعي قبل النوم. تأكدي دائمًا من النوم على شعر جاف، فهذا يساعد على تقليل التلف ويحافظ على حيوية الشعر.

استعدي لمواجهة الشتاء بثقة-وشعر يفيض جمالاً وتألقاً يناسب الموسم! ودّعي الجفاف والبهتان، ومرحباً بشعر صحي وجميل طوال فصل الشتاء!