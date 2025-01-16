كيف تحافظين على شعرك في فصل الشتاء: روتين العناية الموسمية بالشعر

(MENAFN
- AETOSWire)
مع بداية العام الجديد والعودة إلى روتين حياتنا اليومي، حان الوقت لتخصيص لحظات من العناية لنفسكِ، وذلك بدءًا من العناية بشعركِ. فالشتاء، رغم جماله، قد يكون قاسيًا على الشعر بسبب برودة الجو والهواء الجاف الناتج عن التدفئة، مما قد يؤدي إلى جفافه وفقدان لمعانه. ولكن لا تقلقي، فالأمر لا يتطلب سوى القليل من الاهتمام الإضافي لتنعمي بشعر صحي وجذاب طوالالشتاء.
الزيوت: سلاحكِ السري لشعر مثالي هذا الشتاء
حان الوقت لمنح شعركِ جرعة إضافية من الترطيب والتغذية! تعرّفي على تقنية Hair Slugging الحيلة الرائجة على تيك توك للعناية بالشعر. الفكرة بسيطة وفعالة: قومي بتغطية خصلات شعركِ بزيوت طبيعية غنية قبل النوم، وتركها تقوم بسحرها طوال الليل، لتستيقظي على شعر مغذى وناعم.
السر يكمن في اختيار مزيج الزيت المناسب لنوع شعرك وتدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية مع الاحتفاظ بالرطوبة. وتعزيز الامتصاص، للحصول على أفضل النتائج، استخدمي زيتًا دافئًا لتجربة شبيهة بجلسة سبا منزلية.
توصية الخبراء: لفي شعركِ المغطى بالزيت بوشاح حريري أو قطعة قماش ناعمة قبل النوم، تعزز هذه الخطوة الامتصاص وتحمي الوسائد من آثار الزيت. إذا كنت ترغبين بزيوت جديدة تناسب احتياجات شعرك، جربي زيت الأفوكادو الجديد من "فاتيكا"، الغني بحمض الأوليك، لترطيب الشعر بعمق من الجذور حتى الأطراف وبقائه صحيًا وجذابًا حتى في أبرد أيام الشتاء.
اختيار مزيج الزيت المناسب
اختيار الزيت المثالي لشعرك يشبه العثور على المقهى المفضل-الأمر يتعلق بالمزيج المثالي! طبيعة شعركِ هي المفتاح في تحديد الزيت الأكثر فعالية، لذا يستحق الأمر بعض البحث. كل زيت يحتوي على مغذيات تستهدف مشكلات معينة، ما يجعل الاختيار الصحيح فارقًا كبيرًا.
توصية الخبراء: جربي مزيجاً مخصصاً يناسب احتياجات شعركِ. زيوت "فاتيكا" الغنية بالمكونات الطبيعية توفر تغذية وترطيباً وحماية لشعر صحي. على سبيل المثال، إذا كنت تعانين من جفاف الشعر وتبحثين عن نعومة فائقة، جربي زيت اللوز من "فاتيكا"، الذي يحتوي على مزيج من زيت اللوز والسمسم وجوز الهند لترطيب عميق. أما إذا كان شعرك ناعماً وتبحثين عن مزيد من الحجم، فقد يناسبك مزيج الزيوت الخفيفة مثل زيت جوز الهند وزيت الخروع.
الانتظام: السر وراء شعر رائع يدوم
الشعر الجميل لا يأتي بين عشية وضحاها؛ بل هو نتاج روتين ثابت ومستمر. روتين بسيط يتضمن استخدام الزيت أسبوعيًا مع غسيل الشعر وتطبيق البلسم بانتظام كافٍ للحفاظ على صحة شعركِ وتألقه. ولا تنسي استخدام قناع الشعر كل بضعة أسابيع يمنح جرعة إضافية من المغذيات التي سيحبها شعرك.
توصية الخبراء: اجعلي ليلة "السبا" الأسبوعية لشعرك طقساً ثابتاً. ابدئي بتدليك مريح بالزيت، ثم اغسلي الشعر وطبقي بلسماً مناسباً. وأخيراً، استخدمي قناعاً مغذياً مرة كل أسبوعين لتوفير ترطيب عميق.
تجنبي الغسل المفرط للشعر
غسل الشعر يومياً قد يكون منطقياً في الصيف، ولكنه في الشتاء يسبب فقدان فروة الرأس زيوتها الطبيعية، وهي ضرورية في موسم الجفاف
توصية الخبراء: اغسلي شعرك فقط عند الحاجة! بدلاً من تحديد جدول ثابت، تحققي من احتياجات شعركِ وفروة رأسكِ. إذا كان يبدو نظيفاً وغير دهني، يمكنكِ تخطي الغسل.
درجة حرارة الماء: التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق
على الرغم من أن الاستحمام بالماء الساخن قد يبدو مغرياً في الشتاء، إلا أن المياه الساخنة يمكن أن تكون قاسية على شعرك. فهي تزيل الرطوبة وتتركه جافاً وهشاً.
توصية الخبراء: اغسلي شعرك بماء فاتر، ثم استخدمي ماءً بارداً للشطف النهائي، هذه الخطوة تساعد في إغلاق الطبقات الخارجية للشعر، مما يحبس الرطوبة ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.
روتين ليلي للعناية بالشعر
الخروج بشعر مبلل في الشتاء؟ فكرة غير محبذة تمامًا! فالشعر المبلل يصبح أكثر عرضة للتقصف والتكسر. الهواء البارد والجاف يضر بالطبقة الخارجية للشعر، وهي المسؤولة عن منحه مظهرًا لامعًا وصحيًا.
توصية الخبراء: اغسلي شعركِ في وقت مبكر من اليوم لتمنحيه فرصة للجفاف الطبيعي قبل النوم. تأكدي دائمًا من النوم على شعر جاف، فهذا يساعد على تقليل التلف ويحافظ على حيوية الشعر.
استعدي لمواجهة الشتاء بثقة-وشعر يفيض جمالاً وتألقاً يناسب الموسم! ودّعي الجفاف والبهتان، ومرحباً بشعر صحي وجميل طوال فصل الشتاء!
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