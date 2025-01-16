الاعلام العبري: اجتماع التصديق على اتفاق غزة قد يؤجل للسبت

الاعلام العبري: اجتماع التصديق على اتفاق غزة قد يؤجل للسبت
التاريخ
1/16/2025 3:33:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان اجتماع المجلس الوزاري المصغر والحكومة الاسرائيلية للتصديق على الاتفاق قد يؤجل إلى مساء السبت.
واضافت ان تأجيل اجتماع التصديق على صفقة غزة يعني أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ يوم الأحد بل الاثنين.
MENAFN16012025000208011052ID1109099165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.