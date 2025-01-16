Thursday, 16 January 2025 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاعلام العبري: اجتماع التصديق على اتفاق غزة قد يؤجل للسبت

1/16/2025 3:33:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان اجتماع المجلس الوزاري المصغر والحكومة الاسرائيلية للتصديق على الاتفاق قد يؤجل إلى مساء السبت.


واضافت ان تأجيل اجتماع التصديق على صفقة غزة يعني أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ يوم الأحد بل الاثنين.

MENAFN16012025000208011052ID1109099165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث