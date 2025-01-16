بن غفير: الفرحة التي تابعناها في غزة والضفة تظهر من الذي خضع في هذه الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الأمن القومي إيتمار بن غفير في مؤتمر صحفي ان "الصفقة سيئة وتشمل تحرير مئات من الأسرى".



وأضاف "هذه الصفقة تمحو كل الإنجازات وتقضي على بقية المخطوفين".



وتابع "مستعدون لدفع أثمان باهظة لتحرير الأسرى لكن المطروح أثقل مما نحتمل".



وبين "إذا تقرر استئناف القتال ضد حماس كما طلبنا فسنعود إلى دعم الحكومة".



وزاد "الصفقة الحالية تطلق سراح مئات القتلة وتقر الانسحاب من محور فيلادلفيا ووقف الحرب وستنهي كل إنجازاتنا".



وأكد "يجب وقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل من أجل إعادة الأسرى".



ودعا نتنياهو إلى التروي ووقف هذه الصفقة السيئة وعدم إعادتنا للوراء.



وأشار إلى ان "الفرحة التي تابعناها في غزة والضفة الغربية تظهر من الذي خضع في هذه الحرب".

